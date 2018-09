CSS informa sobre el cierre de policlínica por trabajos de mantenimiento

Redacción Digital La Estrella

La Caja de Seguro Social (CSS), informó este jueves que la policlínica Manuel María Valdés, ubicada en San Miguelito, permanecerá cerrada durante este fin de semana por trabajos de mantenimiento y limpieza de ductos.

Los trabajos se iniciarán desde las 6:00 de la mañana de este viernes, 7 de septiembre, hasta las 6:00 a.m. del lunes, 10 de septiembre de 2018.

Las citas para el viernes, 7 de septiembre, serán reprogramadas por el Departamento de Registros Médicos de la policlínica y para mayor información o confirmar fecha de nueva cita, el paciente podrá solicitar detalles en el 800-0277.

De requerir atención médica de urgencia, los usuarios podrán dirigirse a las siguientes instalaciones de la Caja de Seguro Social, que serán reforzadas con personal de salud de la policlínica Manuel María Valdés:

Hospital Susana Jones Cano en Villa Lucre - Disponible las 24 horas.

Policlínica Generoso Guardia en Santa Librada - De 7:00 a.m. a 11:00 p.m.

Policlínica Don Alejandro de La Guardia, Bethania - Viernes de 7:00 a.m. 11:00 p.m. Sábado y Domingo de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.