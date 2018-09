INAC acuerda reanudar Ciudad de las Artes

Redacción Digital La Estrella

El Instituto Nacional de Cultura firmó un acuerdo para continuar con el proyecto Ciudad de las Artes, así lo dio a conocer este jueves a través de un comunicado.

El acuerdo fue firmado con la aseguradora ASSA, empresa fiadora del contrato original de este proyecto.

A través de este acuerdo, ASSA se obliga a sustituir al contratista original de la obra para la continuación y culminación de los trabajos, proponiendo a la empresa Administradora de Proyectos de Construcción S.A.; a quien, previa evaluación técnica y financiera, el INAC ha aprobado a la Fiadora para la ejecución de este contrato. ASSA contará con 730 días calendario para culminar todos los trabajos, contados a partir de la emisión de la notificación de continuación de las obras, una vez el acuerdo haya sido refrendado. El proyecto se construirá como fue concebido y sin necesidad de aumento del costo original contratado.

El proyecto hospedará al Ballet Nacional de Panamá y a la Orquesta Sinfónica Nacional, ambas compañías ícono de la cultura y el arte de nuestro país, que a la fecha no cuentan con una sede propia. La Ciudad de las Artes albergará también otros de nuestros programas como la Escuela Nacional de Danzas, la Escuela Nacional de Artes Plásticas, El Instituto Nacional de Música, La Escuela Juvenil de Música y la Escuela Nacional de Teatro; además tendrá una biblioteca, áreas de exhibición y un teatro multifuncional para 400 personas.

La información la dio a conocer Janelle Davidson, directora general del INAC, en el marco de la Gala del Ballet Nacional en homenaje al maestro Andrés Nieto donde explicó que también evalúan otorgar un espacio a la Red Nacional de Orquestas y Coros de PANAMA, “Queremos incluir un espacio para la Red Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Panamá, proyecto insigne de nuestra institución, que está cambiando vidas y transformando nuestra sociedad a través de la música y que no estaba contemplado cuando fue concebido este proyecto porque aún no existía, pues fue en 2016 cuando creamos la red”.

“Aunque la Ciudad de las Artes no estará lista en nuestra administración, desde que comencé como directora del Instituto Nacional de Cultura, me comprometí con reanudar este proyecto para dejarlo andando y por eso hoy me hace inmensamente feliz poder contarlo a todos ustedes. Ya el acuerdo ha sido enviado a Contraloría y nos toca ahora esperar obtener el refrendo correspondiente para que puedan iniciar los trabajos” aclaró Davidson. Toda vez que la Contraloría refrende el acuerdo, será cuando inicien los trabajos que deben terminar en 2020.

Desde la actual gestión del Instituto Nacional de Cultura, concebimos la cultura como herramienta de transformación de la sociedad, “queremos seguir generando el desarrollo integral de buenos ciudadanos, transformando la vida de niños y jóvenes a través de la cultura y la Ciudad de las Artes, así como el Teatro Nacional, que ya en diciembre estaremos estrenando, el Museo Antropológico Reina Torres de Arauz que también ya comienza a ser restaurado, es un gran aporte a nuestra cultura y a nuestro país y ese es mi mayor legado” aseguró Janelle Davidson en sus palabras durante la Gala del Ballet Nacional.

Por último, la directora General del INAC dejó un mensaje al país, “Todo el que crea en la cultura como herramienta de transformación y en las artes como el canal para lograrlo, se verá beneficiado con este gran proyecto”.