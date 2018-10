El Idaan recaudó $13.3 millones hasta septiembre, tras operativo de corte

Guadalupe León Barría

gleon@laestrella.com.pa



Con el programa de cortes masivos a usuarios morosos con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, se logró un ingreso de $13.3 millones hasta el cierre del mes de septiembre.

Los ingresos provenientes de clientes residenciales y comerciales-industriales presentaron un incremento del 10.7%, al compararlos con el crecimiento acumulado a agosto de 2018. Mientras que, en el sector gobierno, los ingresos se cifran en un aumento del 58.3%.

La cifra, es el resultados de los operativos de corte que ha realizado el Idaan en todo el país con el propósito que los clientes logren ponerse al día con sus cuentas o hacer arreglos de pago.

A partir de la próxima semana, la dirección Comercial continuará con los operativos de corte a los clientes morosos en todo el país .

Según informes del Idaan, en la ciudad de Panamá los sectores de El Dorado, Dorado Lake, Villa de Las Fuentes y Dos Mares están como los más morosos. En esta área hay cuentas de residencias que llegan a los $1,000.

Mientras que los mejores clientes que pagan a tiempo su factura están las provincias centrales, Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos.

Según Tomás Guerra, subdirector Comercial del Idaan, la facturación en promedio ´por casa es de $6.80 mensual y para llegar a los $1,000 en una residencia, el agua se tuvo que haber dejado de pagar hace mucho tiempo.

En el caso de los PH, en que ocasiones no se puede llegar al piso donde vive el deudor por diferentes razones, el Idaan tiene la potestad de cortar el suministro desde el medidor madre y si el cliente no se pone al dí co su cuenta pueden embargar la propiedad, tras cumplir una serie de pasos.

Desde el mes de agosto los pagos del servicio del Idaan se pueden realizar en los Cajeros Automáticos y se refleja inmediatamente en el sistema.

En el Idann existe una deuda de $65 millones entre todos los clientes. Solo el Estado debe $14 millones.