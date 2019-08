'Ese hombre es un monstruo': Betzaida Quintero sobre Rolando López, en caso pinchazos

Adelita Coriat

Así definió Betzaida Quintero al exsecretario del Consejo Nacional de Seguridad (CNS) Rolando López. La exfuncionaria de dicha institución narró al tribunal de juicio que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por el caso "pinchazos" la tortura psicológica y persecución que sufrió ella junto a sus compañeros de trabajo en la entidad de inteligencia.

La funcionaria laboró del 2009 al 2015 en el CNS y explicó cómo Rolando López y Jacinto Gómez, exsubdirector del Consejo, coaccionaban al personal para que rindieran informes sobre sus actividades durante la administración presidencial de Ricardo Martinelli (2009-2014).

Si los informes no satisfacían lo que ellos querían, les pedían que volvieran a redactarlos. A ella le pidieron tres veces lo mismo. "Como no satisfacía lo que ellos querían, me mandaron a un edificio sola donde había un sofá y no había nada que hacer", detalló.

"Me sentaba todos los días de ocho de la mañana a cinco de la tarde sin hacer absolutamente nada", dijo entre llantos Quintero al juez Roberto Tejeira, presidente del tribunal de juicio.

Noticia en desarrollo...