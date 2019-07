‘Hemos perdido los nobles propósitos del torrijismo'

Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



Ramiro Vásquez Chambonnet, exmiembro de Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Democráticol PRD, cuestiona a su partido y apela a la integración. ‘Fuimos un partido creado en el poder. Estuvimos 20 años en él. Después de la invasión logramos dos gobiernos, porque éramos el Partido con la capacidad para negociar con el pueblo los ajustes estructurales que afectaban sus conquistas. Ahora no entendemos nada y queremos nuestro nombramiento de ya para ya', expuso Vásquez Chambonnet.

A jucio del exdirigente, la dirección del PRD conoce y está bien informada sobre la compleja realidad que dejaron estos 10 años de poder económico en el Estado, pero nadie sale a explicarle a su aparato qué está ocurriendo en realidad.

Vásquez Chambonnet matizó que ‘las redes dan la inocente impresión de una confrontación' entre los nombrados y los no nombrados, pese a que no ha pasado un mes de la toma de posesión. ‘Parece mentira, pero la realidad es que una parte no calculada del aparato y de la membresía del PRD, han perdido sus nobles propósitos del Torrijismo... Son hordas al servicio de quien mejor les pague', zanjó.