‘Nos hace falta mucho por hacer en materia de ciencia'

Más que cualquier otro mes del año, octubre impulsará el estudio y desarrollo de la ciencia y la tecnología. En la semana del 19 al 26 de octubre, niños, jóvenes y adultos tendrán la oportunidad de presentar y exponer sus mejores proyectos científicos a la sociedad panameña. Violetta Cumberbatch, ingeniera industrial y directora de gestión de ciencia de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), reconoce que el país evoluciona poco a poco en esta materia, pero aún falta mucho por hacer. Por ejemplo, construir laboratorios en las escuelas para que los niños y jóvenes puedan tener experiencias científicas que los motive a estudiar carreras afines y crear plataformas de trabajos que ofrezcan a los panameños que están estudiando en el extranjero la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos.

La funcionaria asegura que con un mayor financiamiento se podrían lograr más cosas. Actualmente, la institución cuenta con un presupuesto de $50 millones, es decir, 0.2% del Producto Interno Bruto (PIB). Pero, la aspiración es $700 millones, es decir, 0.7% del PIB para todas las instituciones involucradas en la enseñanza y desarrollo de la ciencia.

¿CÓMO ESTÁ EL PAÍS EN EL MAPA CIENTÍFICO INTERNACIONAL?

En los últimos años, Panamá ha cambiado mucho en materia de ciencia. Ha ido evolucionando poco a poco, pero no al ritmo que necesitamos. Aunque hay que reconocer que se han hecho muchos esfuerzos. Por ejemplo, se están haciendo investigaciones en las áreas de ciencias ambientales, en las áreas de ecología, donde están nuestras mayores fortalezas. También se han creado algunos institutos que permiten a nuestros investigadores que han sido formados en ciertas áreas a estabilizarse. Sin embargo, nos hace falta mucho por hacer. Tenemos fondos para poder formar a panameños en diferentes áreas que van desde ingeniería hasta ciencias básicas, no obstante, no tenemos una plataforma que los pueda recibir. No contamos con una infraestructura dentro de nuestras universidades, que es sumamente importante para la transferencia de conocimiento.

¿QUÉ SIGNIFICA QUE NO TENGAMOS ESA PLATAFORMA?

Cuando hablo de infraestructuras es de laboratorios científicos donde se puedan desarrollar investigaciones y dar respuestas a las problemáticas que enfrenta el país. Tenemos que hacer un trabajo fuerte y crear infraestructura para recibir a los muchachos porque el país ha invertido en su formación. Hay, además, que contar con más fondos y no solamente Senacyt sino todo el sistema de ciencia y tecnología. Uno de los cambios que se han dado en los últimos cinco años es que hemos visto a ciencia y tecnología como un sistema. Es decir, que la ciencia no solo es responsabilidad de Senacyt sino también de las instituciones académicas y de los ministerios que se dedican a ella.

HABLANDO DE FONDOS, ¿CUÁL ES EL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN?

El presupuesto actual es de $50 millones, es decir, un 0.2% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB). Nuestra aspiración para todo el sistema, las instituciones que hacen ciencia y las universidades, es alrededor del 0.7%, unos $700 millones. Y no se ha logrado. Nosotros pensamos que si tuviéramos un mayor presupuesto hubiéramos podido apoyar para que se crearan infraestructuras e incorporar docentes e investigadores. Así mismo se realizarían más investigaciones que dieran respuestas a problemáticas sencillas como la del transporte y la del agua, aquellas cosas que persiguen el día a día de nuestra sociedad.

¿CÓMO MOTIVAR A LOS NIÑOS Y JÓVENES PARA QUE ESTUDIEN CIENCIA?

Una de las cosas que tratamos de decirles es que estudien lo que les guste. Porque si les gusta lo que hacen van a hacerlo bien. Lo van a hacer con amor y pasión. Es lo primero para poder llegar a ser un buen profesional. Lo segundo es que nosotros quisiéramos que estudien ciencia porque es importante para darle respuesta y apoyar al desarrollo sostenible.

¿CÓMO APOYAN A LOS NIÑOS Y JÓVENES INTERESADOS EN ESTUDIAR CIENCIA?

Tenemos proyectos para incentivar a los niños con talentos desde que entran entre edades de 11 y 13 años. Luego tratamos de completar el ciclo con jóvenes científicos para que desarrollen un proyecto de la mano con un investigador. Este proyecto lo exhiben en una feria. De allí cuando están en el último año les ofrecemos una plataforma para estudiar en el extranjero una licenciatura o ingeniería. A los estudiantes del sector público le damos acompañamientos porque sabemos que el sistema tiene debilidades. Los programas le brindan un gran apoyo durante toda su carrera.

¿CUÁLES HAN SIDO LOS RESULTADOS?

Dándoles oportunidades a estos jóvenes forjas un cambio en su familia. Muchos de ellos son los primeros en estudiar en la universidad. Ellos te cuentan que hoy en día incluso su familia ha decidido continuar en la universidad, sus hermanos y hasta su mamá. Hemos podido comprobar que cuando se les da la oportunidad, estos chicos se sienten tan comprometidos que logran ser los mejores estudiantes de las universidades. Es más, uno del Instituto Urracá se graduó con el primer puesto. Vemos que este tipo de programa apoya y motiva cambios en la familia.

¿QUÉ TAN IMPORTANTE ES EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA PARA UN PAÍS?

Es muy importante. Por ejemplo, el Instituto Gorgas hace todo lo que tiene que ver con los controles de vectores. Gracias a ese trabajo, el país tiene erradicada la malaria... Eso lo hacen a través de nuestros científicos. Es por eso importante que se esté innovando e investigando.

¿OCTUBRE ES EL MES DE LA CIENCIA?

Sí. Nosotros en conjunto con la Alcaldía, el Meduca, la Unesco y la Sociedad Panameña para la Ciencia estamos preparando la Semana de la Ciencia.

¿QUÉ NOS TRAE ESTA ACTIVIDAD?

Inicia con Imaginatec un feria donde los jóvenes presentan sus proyectos. Esta actividad inaugura el 19 y concluye el 21. Posteriormente se realizará Cilac, un foro de carácter internacional enfocado en políticas públicas, como por ejemplo ciudades resilientes y sostenibles, entre otros. Ellos van a tener alrededor de 64 ponencias durante todos los días en siete salones. Entre el 24 y 26 de octubre se dará el congreso de la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia (Apanac). Y entre el 25 y 26 de octubre, los científicos panameños presentarán los resultados de sus trabajos en diferentes áreas.