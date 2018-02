Gustavo Him aclara que la aplicación Airbnb no está regulado por la ATP

Guadalupe León B.

El director de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gustavo Him, indicó que la aplicación Airbnb no está regulada por la entidad y está prohibido el el distrito de Panamá, no así en el interior del país.

Airbn es una empresa y una plataforma de software dedicada a la oferta de alojamientos a particulares y turísticos.

Him aclaró que la actividad no es ilegal, siempre y cuando el alquiler no pase de los 45 días. Si se excede a ese límite de tiempo la persona que ofrece el apartamento o residencia estaría cometiendo la falta, no así quien la alquila.

De acuerdo con el funcionario, la plataforma como tal no está prohibida ya que es una red internacional, sin embargo aseguró que esta y todas las opciones de alquiler a través de Internet son una competencia desleal que está afectando la ocupación hotelera en Panamá.

De acuerdo con estadística de la ATP, la ocupación hotelera en la ciudad se mantiene en un 47%, debido a que los turistas que llegan al país se están hospedando en otro tipo de habitaciones.

‘Los turistas cuando llegan ya han realizado sus reservas vías Internet y eso está golpeando la hotelería', reiteró Him.

También confirmó que ha sostenido reuniones con representantes de la plataforma y el sector hotelero, pero no han llegado a un acuerdo.

El extitular de Economía y Finanzas, Fernando Aramburú ha calificado la medida como un atentado al derecho de libre empresa.

Aramburú considera que la aplicación puede ser reglamentada, verificar el pago de impuestos, sin embargo no puede ser restringida y la misma podría afectar la recepción de personas que asistirán a la Jornada Mundial de la Juventud que se realizará en el país en enero de 2019.