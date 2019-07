Guille Francis, una estrella que se apaga en el cielo de Almirante

Alexis Sánchez

a2twin@msn.com



El sábado 29 de junio de 2019, a primeras horas de la madrugada, al puerto de Almirante llegó la noticia procedente de la ciudad de Panamá: ‘Guille Francis falleció a las 4:17 a.m.'

En todas las esquinas del nuevo distrito de Almirante, y en su natal Zegla, las muestras de dolor se empezaron a escuchar y eran transmitidas de boca en boca. ‘Guille dead', se escuchaba en el ‘guari guari' bocatoreño.

Guillermo Reginaldo Francis Garay nació en el Hospital de Almirante, Bocas del Toro, el lunes 3 de octubre de 1949. Muchos lo conocían como Guille Francis, mientras que otros le decían ‘Wapping De'.

Hijo del bocatoreño, Numeiht ‘Reds' Francis y María Felipa ‘Fatima' Garay Bent de Francis, originaria de Coclé del Norte, provincia de Colón. La pareja estableció su residencia en Patwaton o barrio francés, donde con el transcurrir de los años, pasaron a residir definitivamente en Zegla, también en Almirante, en cuya escuela pública cursó sus estudios primarios.

Cuando ‘Guille' y sus hermanos —Alonso, Máximo y Benito— eran pequeños fueron llevados a la finca Calm Bay junto a su abuela ‘Tía Juana'.

Las primeras notas

Sus inicios en la música se remontan al Club Zegla y el Salón Pepsi Cola de Media Milla, Almirante, donde fue llevado de la mano de su padre Reds, quien formaba parte de la Orquesta Bossa Nova y que, posteriormente, cambió su nombre a Nuevo Sabor de Almirante. Allí ‘Guille' se destacaba a la edad de catorce años tocando la conga junto a su hermano, Alonso Francis, que más adelante fundaría ‘Los HB', junto a Alfredito Payne.

La Orquesta Nuevo Sabor estuvo integrada por George Brathwaite, trompetista; Jimmy Barrows, James Henry Sutherland Escobar —mejor conocido como ‘Míster Bieka'—, ‘Pela el Ojo' Chase y ‘Pantaleón' Chavarría, Numeiht ‘Reds' Francis y sus hijos, ‘Guille' y Alonso. Su pieza favorita eran ‘Amor no fumes en la cama' y ‘Nosotros', interpretada por Joe Cuba.

Los originales

Conocidos inicialmente como Los Beach Boys, los músicos cambiaron el nombre a ‘Los Beachers de Bocas del Toro' al momento de grabar su primer álbum en 1967. Lo hicieron para no ser confundidos con el grupo estadounidense.

Además de ‘Guille', los fundadores originales fueron ‘Chino' Williams, Larry Earlington, Cardial Earlington, Frank Sergeant y Lloyd Gallimore. Después ingresaron Gene Chambers, Alberto Salazar y Marvin ‘Sammy' Williams.

‘Guille' tocaba la batería, los timbales y la conga, y se encargaba de los coros. Él y su hermano Alonso se destacaban como músicos.

Querida maestra

‘Guille' contrae matrimonio con la maestra oriunda de Colón Cándida Salmon. Vendrían dos hijos: Guillermo y Eric Francis Salmon, quienes residen actualmente en Estados Unidos de América. El intérprete dedicaría el LP ‘Cándida' a su esposa.

‘...en los descansos, disimuladamente llegaba frente a ese instrumento y tomaba las baquetas y, sin hacer mucho ruido, los hacía recorrer una y otra vez entre los tambores sin saber que ‘Guille' está pendiente de mis intenciones'.

Al conocer la noticia del fallecimiento, S.A. Oglivie compartió sus memorias de ‘Guille', Cándida y ‘Los Beachers': ‘Iniciaba mi primer grado en mi escuelita de El Empalme y era frecuente ver a estos jóvenes conversando con las chicas más guapas del barrio desde el área de transporte hasta el frente de la iglesia episcopal, ubicada donde paraba el tren en El Empalme, lugar de ensayo de unos jóvenes rebeldes de la música que después serían conocidos como ‘Los Beachers' de Bocas del Toro... Mi maestra era un monumento de mujer, una espectacular negra, oriunda de la provincia de Colón, de caderas anchas y con un andar caribeño... su nombre era Cándida, la recuerdo con cariño, como que fuera ayer, y más aún cuando la venía a visitar ese muchacho que tocaba ese instrumento que a mí tanto me atraía, que era la batería. Luego me enteré que le decían ‘Guille'... y era del Puerto de Almirante'.

‘Años después, ya con doce años a cuestas, y persiguiendo mi sueño de aprender a ejecutar ese instrumento que me atraía, los días domingo de sarao en el Club Bananero de El Empalme, desarrollé la estrategia de ganarme la confianza de los integrantes de un grupo musical que se presentaba los domingos allí y cuyo timbalero era, en efecto, ese señor que era novio de mi maestra Cándida. Les buscaba el hielo, el agua, las bebidas y lo que querían; yo se los buscaba y, en los descansos, disimuladamente, llegaba frente a ese instrumento y tomaba las baquetas (bolillos), y sin hacer mucho ruido los hacía recorrer una y otra vez entre los tambores sin saber que ‘Guille' estaba pendiente de mis intenciones; tanto así que me atreví a pedirle que me dejara tocar un tema; el director indicó la pieza musical y ‘Guille' me contestó: ‘Ok”.

Entre la convalecencia y la música

A mediados del año 1971, ‘Guille' sufre quebrantos de salud, lo cual lo aleja de la música hasta el año 1974, cuando vuelve a rehacer su vida en Zegla, Almirante.

Después de tener muchos éxitos con Los Beachers, se enfermó y tuvo que retirarse y regresar a Almirante para recuperarse, siendo un poco difícil porque a ‘Guille' le hacía falta la música, que era su primer amor. Su padre sería parte importante en su recuperación. Afortunadamente el grupo ‘Los HB', donde tocaba la batería su hermano Alonso Francis —junto a Alfredito Payne—, decidieron llevarlo a David, Chiriquí, para que se mantuviera cerca de la música que tanto amaba, lo que le sirvió de terapia.

Luego de recuperarse, comenzó a laborar en la Chiriquí Land Company, donde se inicia en el departamento de carga y descarga de guineos del tren hacia el barco. Posteriormente, sería trasladado al departamento de cocina, como jefe, donde su ‘sopón' era la especialidad.

Durante el año 1980, Jorge Miranda Chin, director de la orquesta bocatoreña ‘Tito y sus Soneros', se presenta a la casa de ‘Guille' para que se incorpore a su banda, donde estuvo hasta 1983, cuando puso fin a su carrera musical.

‘Guille' y yo

FICHA BIOGRÁFICA Su padre, Numeiht ‘Reds' Francis lo introdujo en la música. Nombre completo: Guillermo Reginaldo Francis Garay Nacimiento: 3 de octubre de 1949, Almirante, Bocas del Toro. Ocupación: Músico Hijo del bocatoreño Numeiht ‘Reds' Francis y María Felipa ‘Fatima' Garay Bent de Francis. Fue uno de los fundadores de ‘Los Beachers' de Bocas del Toro al momento de grabar su primer álbum en 1967. A mediados del año 1971, Guille sufre quebrantos de salud, lo cual lo aleja de la música hasta el año 1974, que vuelve a rehacer su vida en Almirante.

Siendo niño recuerdo haber estado en la casa de Los Francis, en Zegla. Llegué a ver a ‘Guille' ejecutando los instrumentos. Después lo volvería a ver en septiembre del 2014. Al volver a Almirante, una de las paradas obligatorias era su casa.

Al entrar pregunté por ‘Guille'. Fátima me soltó un ‘buenos días', sin siquiera reconocerme. Habían transcurrido muchos años... Dos jóvenes negras se me quedan viendo con cara de sorpresa.

—Guille, a spaña man looking for you.

—Ouland, i going outside... Wapping... longtime no see you...

Mientras ‘Guille' y yo hablamos en ‘guari guari', las carcajadas de las muchachas no se hacen esperar. Una emoción me embargaba al reencontrarme con una parte de la historia viviente de la música de Bocas del Toro y que mucha alegría llevó a toda una generación de nacionales y extranjeros'.

La última vez que lo vi y departimos fue el domingo 13 de enero de 2019, quedando los videos y fotos de ese día. La noticia de su fallecimiento me la daría Gene Chambers desde Costa Rica.

Gene Chambers lo retrata: ‘Es la persona más humilde que un ser humano puede encontrar en la faz de la tierra; su voz inconfundible, cantaba muy bonito, un experto en la parte de la percusión, era tremendo baterista, conguero y timbalero, y como un ser humano, creo no hay otro amigo como él... ‘Is a Charlie good fellow”

Polvo eres...

Hoy sus restos saldrán de la ciudad de Panamá en carroza por toda la vía Interamericana con rumbo a Almirante, donde todo un pueblo le dará cristiana sepultura en el cementerio de Una Milla, donde descansan sus padres y hermanos que se adelantaron al viaje sin retorno.

Una estrella de Almirante se apaga y comienza la leyenda del icono de la batería, los timbales y la conga en Almirante, porque ‘Guille is Guille'.