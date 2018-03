‘De La Guardia insultó a los panameños', Solís

Gustavo A. Aparicio O.

El aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) Gerardo Solís cuestionó al ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, luego de que este, en su cuenta de Twitter , tildara de ‘mentecatos' a quienes descalificaron la noticia del Fondo Monetario Internacional (FMI) de que Panamá es el país más rico de América.

‘Cuando el ministro Dulcidio De La Guardia dice: los panameños somos ricos, y al no estar de acuerdo con él me insulta llamándome mentecato, está insultando a todos los panameños que no somos parte de su gobierno ni hacemos chanchullos con ellos', dijo Solís.

Sostuvo que en un año preelectoral no podemos mantener ese lenguaje de insultos y diatribas.