Grupo LGBTIQ+ reconoce el triunfo de Laurentino Cortizo

Las agrupaciones a favor de la diversidad sexual lograron reconocer y dar la bienvenida al nuevo presidente de la República de Panamá, Laurentino "Nito" Cortizo, electo en las pasadas elecciones del 5 de mayo, para el próximo quinquenio.

El grupo independiente pro derechos humanos expresó sus felicitaciones al presidente electo por medio de un comunicado, esto a pesar de mostrar su descontento por la falta de políticas públicas que combatan todas las formas de discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+ (en sus siglas compuestas por las iniciales de las palabras Lesbianas, Gay, ​ Bisexuales, Transgénero y los Intersexuales antes conocidos como hemafroditas).

Para estas agrupaciones es pertinente considerar el próximo Censo Nacional del 2020, como la oportunidad para incluir preguntas sobre orientación sexual e identidad de género, además de tomar en cuenta que el documento de la Concertación Nacional contemple las necesidades de la población LGBTIQ+ e incluya la no discriminación por orientación sexual o identidad de género, es la petición de estos grupos independientes según el anuncio transmitido.

"No dejar a nadie atrás", "no invisibilizar a la comunidad LGBTIQ+" son algunos de los objetivos de estas agrupaciones en Panamá, y aseguran de sin el cumplimiento de estos compromisos por parte de los gobiernos, los discursos de campaña de unir e incluir a todos y todas de manera efectiva, no serán una total realidad.