Con una gran fiesta, Panamá culminará su participación en Mundial de Rusia

Redacción Digital La Estrella

online@laestrella.com.pa



Panamá cerrará con una gran fiesta la participación de su selección de futbol y la promoción de sus principales destinos turísticos en el Mundial de Rusia 2018, en el stand de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) que se ubicará en los predios del estadio Mordovia Arena de Saransk.



La celebración será con música panameña, espectáculo de luces en un ambiente al mejor estilo de los carnavales, luego del partido de Panamá con Túnez programado para el próximo jueves 28 de junio a la 1:00 p.m., hora de Panamá, (9:00 p.m., hora de Rusia).



El titular de la ATP, Gustavo Him, calificó como un éxito la visita de miles de aficionados de todas partes del mundo a los stands de Panamá, primero en el Fan Fest de la ciudad de Saransk y luego en los estadios Fisht Sochi y Nizhni Nóvgorod, donde la selección nacional tuvo encuentros, primero con Bélgica y luego ante Inglaterra.



“Ha sido tal la entrega y la alegría de la afición panameña por ver y apoyar a su país en su primer mundial de fútbol, que sin esa pasión no hubiera tenido tanto impulso todo el esfuerzo de la ATP para promocionar a Panamá en los stand colocados en la parte exterior de los estadios”, destacó.



Him reafirmó que cada panameño es el mejor promotor del país en el exterior y agradeció a la Selección Nacional de Fútbol por hacer realidad el sueño de llevar a Panamá a su primer mundial, que ha sido la mejor vitrina para promocionar los productos turísticos del país.



El júbilo de la afición panameña, conocida como Marea Roja, trascendió fronteras el pasado domingo cuando el jugador Felipe Baloy marcó el primer gol de Panamá en un mundial.



Al igual que en los dos primeros espacios de la ATP destinados para promover la oferta turística del país, habrá juegos alusivos al mundial, entrega de souvenirs y la exposición de vídeos sobre sitios turísticos emblemáticos de cada provincia.



Al ritmo de música panameña, la afición mundial conocerá la noche del jueves en las afueras del estadio de Saransk, vistas de la ciudad de Panamá, el Canal, Biomuseo, Panamá Viejo, Casco Viejo, pueblos indígenas, islas, playas, y la abundante naturaleza del país.



Saransk, una localidad a 600 kilómetros de Moscú y una de las 11 sedes seleccionadas por la FIFA, es la ciudad sede del onceno panameño.