CSS gradúa a 61 nuevos especialistas y subespecialistas de alta complejidad

Redacción Digital La Estrella

online@laestrella.com.pa



Sesenta y un médicos que laboran en la Caja de Seguro (CSS) concluyeron estudios superiores en cinco especialidades básicas y en tres subespecialidades de alta complejidad, y están listos para prestar sus conocimientos en bien de la población panameña.

“Los exhorto a que sean médicos que amen a sus pacientes, ser empáticos con esas personas que acuden a buscar atención en las instalaciones de salud de la institución, sino trabajan con ese amor, dejan de ser médicos”, dijo Julio García Valarini, Director de la CSS.

Estos nuevos especialistas formados por la CSS participaron en una solemne ceremonia en el que los seis hospitales formadores se unieron para realizar un solo evento dirigido a esta promoción de médicos residentes (2018-2019).

Por su parte, la egresada con el mayor índice, Ingrid Concepción agradeció a sus formadores y destacó que “salvar la vida de nuestros pacientes no tiene precio alguno y es el motor que nos permite seguir adelante. Gracias a la bondad, paciencia y tolerancia nuestros maestros, que han logrado transmitirnos sus conocimientos, no solo médicos y quirúrgicos, sino, también la parte humana de la medicina”.

La especialización contó con egresados en el exterior, beneficiados con licencias con sueldos para eco cardiografía - España, cirugía en cardiopatías congénitas – Colombia y ortopedia pediátrica – México.

A su vez, Lizeth Saldaña, representante de los especialistas que cumplieron sus estudios en el exterior, dijo que “Dios tocó a muchas personas que están a nuestro lado para que estemos aquí. En todo lo que hagan que Dios sea el primer lugar, para que cuando ustedes lo exalten a él, él los pueda exaltar a ustedes”.

“La CSS se interesó en mi visión, cuando la presenté hubo quienes creyeron en mí y me apoyaron. Han pasado seis años en el extranjero, pero esta institución a la que pertenecemos a provisto todos los recursos necesarios para mi preparación. Me ha apoyado incondicionalmente porque no me rendí", aseveró Saldaña.

El grupo de los especialistas está conformado por: seis de anestesiología, siete de cirugía general, nueve de ginecología y obstetricia, dos de medicina familiar, 13 de medicina interna, uno de medicina física y rehabilitación, dos de neurocirugía, uno de oftalmología, siete en ortopedia y traumatología, tres de patología, dos de psiquiatría, cuatro en radiología e imágenes y cuatro en urología.

En las subespecialidad de “cirugía pediátrica” dos médicos fueron formados en el Hospital de Especialidades Pediátricas Omar Torrijos Herrera y tres médicos de subespecializaron en “neonatología” en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid.

Actualmente la formación de los médicos en estos centros hospitalarios, se hace a través de una selección objetiva y unificada, según lo establece la ley. Con estos lineamientos se ofertan más de 200 plazas a nivel nacional de especialidades básicas y 30 de subespecialidades, siendo la CSS con un 60% la que ostenta el mayor número de plazas de formación.

En estos concursos cada participante gana una plaza y según el porcentaje obtenido tiene la oportunidad de elegir uno de los destinos laborales ofertados y es responsabilidad del médico formado, cumplir con el contrato firmado con la institución.

Los nuevos médicos especialistas y sub-especialistas serán nombrados y distribuidos en las instalaciones de salud de la CSS, conforme a la necesidad y demanda de la población panameña.

Este año y, por primera vez, la Dirección Ejecutiva Nacional de los Servicios y Prestaciones en Salud, a través del Departamento de Docencia e Investigación, dirigido por la Dra. Sonia Carrasquilla, unificó a los seis hospitales formadores para realizar la Promoción 2018-2019.

Entre los hospitales formadores están Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid (Panamá), Complejo Hospitalario Manuel Amador Guerrero (Colón), Hospital de Especialidades Pediátricas Omar Torrijos Herrera (Panamá), Hospital Regional Rafael Hernández (Chiriquí), Hospital Regional Rafael Estévez (Coclé) y el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado Ríos (Herrera).