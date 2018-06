Gobierno dice carta de renuncia de Martinelli al Parlacen debe ser autenticada

Portavoces y abogados del expresidente informaron el jueves que Martinelli firmó la carta de renuncia a la diputación del Parlacen, lo que traería como consecuencia que la causa que enfrenta ante el Supremo por escuchas ilegales pase a los tribunales ordinarios, y que la misma sería entregada este viernes en la sede del ente regional ubicada en la capital de Guatemala.



Fuentes oficiales explicaron este viernes a Efe que la defensa del expresidente presentó el jueves la carta ante la Cancillería, pero que la misma no cumplía con los requisitos necesarios para ser autenticada y tuviera así validez en el exterior.



A los abogados de Martinelli "ya se les indicó el procedimiento correcto", y "aún no han regresado con lo que se necesita", indicó la fuente consultada por Efe.



Por su parte, el Ministerio de Gobierno publicó hoy en sus redes sociales un comunicado en el que indica que no había sido presentada ante la Dirección General del Sistema Penitenciario "ninguna documentación" vinculada a Martinelli "que requiera de la autenticidad que establecen los procedimientos".



"El procedimiento administrativo requiere que esta clase de documentación emitida por un privado de libertad (...) y que tenga efectos legales, debe ser certificada por el director del centro penitenciario donde se encuentra la persona privada de libertad", se indicó en la misiva oficial.



Añadió que la Dirección General del Sistema Penitenciario "ha confirmado al Departamento de Autenticaciones y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores que la nota remitida por el privado de libertad Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, para uso en el exterior, no lleva la firma del director del Centro Penitenciario El renacer y tampoco presenta la firma del Director genera del Sistema Penitenciario".



Martinelli fue entregado a las autoridades de Panamá el pasado 11 de junio por Estados Unidos, donde estuvo detenido un año en una cárcel federal en razón del pedido de extradición por la causa de las interceptaciones ilegales.



Se encuentra detenido preventivamente en El Renacer, una cárcel de mínima seguridad ubicada en las afueras de la capital de Panamá, una medida cautelar que el pleno de 9 magistrados del Supremo aprobó unánimemente mantener el pasado martes en una audiencia solicitada por la defensa para promover el arresto domiciliario de Martinelli.



El expresidente, de 66 años, fue extraditado bajo la regla de especialidad prevista en un tratado bilateral de 1905, es decir, que solo podrá ser juzgado en Panamá por el caso de las escuchas, una de las cerca de 10 causas penales que le ha abierto el Supremo panameño.



Martinelli, que se dice un perseguido político del actual Gobierno panameño, se enfrenta a una pena de hasta 21 años de prisión por los 4 tipos penales que implican el caso de las escuchas ilegales, de acuerdo con un escrito de acusación presentado en octubre de 2015 por el magistrado fiscal de la causa, Harry Díaz.