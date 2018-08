Gobierno pide a esposos y empleadores apoyar la lactancia materna

El llamado lo hizo el ministro durante el lanzamiento este miércoles de la Semana Mundial de Lactancia, una campaña que en el país centroamericano se extenderá al menos por un mes, explicó Mayo.



Más allá de "llevar el mensaje de la importancia de la lactancia, no sólo para el niño sino para la madre y la familia en general", la campaña panameña "busca sensibilizar al resto de la población" para que apoyen a las madres en período de lactancia, dijo el ministro.



Mayo exhortó "a los esposos, a los jefes para que les permitan" a las mujeres "el tiempo y espacio para poder amamantar a su hijo".



Recalcó que en Panamá actualmente alrededor de 40 instituciones públicas y privadas cuentan con salas para uso exclusivo de mujeres en período de lactancia, incluidos ministerios y el sistema penitenciario, y reiteró el pedido a los empleadores de que les permitan ir a esos espacios para amamantar o para extraerse la leche.



El ministro de Salud valoró que Panamá va por el camino correcto, al indicar que en 2015 no existía ni una sola sala de lactancia y ya este 2018 hay alrededor de 40, aunque, reconoció, "hace falta mucho por hacer" en esta materia porque "de pronto necesitamos son 100" de estos espacios.



Mayo recordó el derecho que tiene los bebés de recibir la leche materna, que es el alimento más completo para esa esta inicial de la vida y cuya ingesta beneficia el desarrollo del cerebro, fortalece el sistema inmune y previene la obesidad, entre otros.



La lactancia materna "debe ser exclusiva los seis primeros meses de vida", y a partir de allí se puede combinar con los otros alimentos y extenderse "hasta los dos años inclusive", indicó.



Las madres también se ven beneficiadas con la lactancia, puesto que constituye "un factor protector" frente al cáncer de mama y ovario, dijo Mayo.



El contacto entre madre e hijo durante la lactancia además "fortalece la autoestima" de ambos, lo que a la larga redunda en una mejor sociedad, añadió.



El ministro de Salud aprovechó la oportunidad para promover el uso del banco de leche materna que funciona en la Caja del Seguro Social, que busca beneficiar especialmente a niños prematuros o aquellos cuyas madres por alguna razón no les pueden amamantar.



Anunció que otros tres bancos de leche serán abiertos en igual número de hospitales públicos en una fecha no especificada.



En ese sentido, la directora ejecutiva nacional de Servicios en prestaciones de salud de la Caja del Seguro Social, Mariana López, informó que en 2017 un total de 106 bebés se beneficiaron del banco de leche de esa institución, frente a los 41 de 2014, cuando inició operaciones.

López habló de la necesidad de que "aumentar la educación al publico en general de que las madres que son muy buenas productoras pueden donar su leche" a los bancos creados para ese fin.