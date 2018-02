Gobierno defiende programa insignia Panamá Bilingüe

El 1% de los docentes se ha certificado bajo el sistema Cambridge

17 DE ENERO 2017

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley mediante el cual se establece el Programa Panamá Bilingüe en la República de Panamá y se dictan otras disposiciones.

CAPACITACIONES

Panamá Bilingüe ha capacitado a más de 3,500 docentes (Local and International Teacher Training); 53,151 estudiantes de kínder a tercer grado de primaria (Kids Program); 13,826 estudiantes de media (After School Program) en universidades como University of Southern Missisipi, Georgia Tech University, University of Arkansas, Southeastern Louisiana University, Anglia Ruskin University, Leeds Beckett University y American University.