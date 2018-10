Gobernación de Panamá honrará a Victoriano Lorenzo

Julio Alfaro

La Gobernación de la provincia de Panamá realizará mañana miércoles, a partir de las 10:00 am, el acto de develación del retrato al óleo del general Victoriano Lorenzo, el cual quedará expuesto en el Palacio Dr. Belisario Porras, sede de la Gobernación.

La iniciativa del Gobernador Rafael Pino Pinto guarda relación con el rescate de la figura de uno de los líderes indígenas que tuvo participación importante en la Guerra de los Mil Días, y que se destacó por su lucha contra las injusticias de las autoridades conservadoras en contra del pueblo istmeño.

“Fue un caudillo y un héroe nacional, un hombre ilustrado con un alto sentido de pertenencia de su tierra; olvidado en los últimos años, y a quien hoy damos su justo lugar”, apuntó Pino Pinto.

Una de las distinciones más importantes que otorga la Gobernación de Panamá es la Medalla al Mérito Victoriano Lorenzo, la cual se entrega a los guerreros y personas destacadas en su labor en el país, honrando con ello la memoria de un personaje que luchó por los ideales de la libertad y la justicia.

Carismático líder del movimiento indígena que se alzó contra el poder central de Colombia cuando el territorio panameño no era aún independiente, Victoriano Lorenzo defendió desde muy joven los derechos de los desfavorecidos, granjeándose las simpatías de los panameños, la antipatía de los oligarcas de la época, quienes no admitían el liderazgo de Lorenzo, basado en la razón y el nacionalismo puro.

La obra pictórica que será develada este miércoles en la Gobernación de Panamá contó con el aporte de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá, donde uno de sus estudiantes se encargó de realizar este trabajo.

“Al acercarse las Fiestas Patrias, resaltar la figura de Victoriano Lorenzo representa un punto de partida en las celebraciones nacionales, con lo que la Gobernación de Panamá inicia por anticipado con una serie de actividades”, señaló Pino Pinto.