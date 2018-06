Gerente de Etesa espera que no se llegue a una huelga

Carlos Anel Cordero

ccordero@laestrella.com.pa



En momentos en que los trabajadores de la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) han presentado un pliego de cargos ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) y hablan de una huelga ante el incumplimiento de la convención colectiva, el gerente hace un llamado a la sensatez y espera que cualquier diferencia que exista sea resuelta antes de una paralización de labores.

Gilberto Ferrari, gerente de Etesa, declaró a La Estrella de Panamá que en su opinión no hay temas que subsanar, aunque reconoció que este año no se pagado a los trabajadores el 100% del bono que reclaman. Explicó que se hizo el pago de acuerdo con la disposición económica que en estos momentos tiene Etesa, pues no se puede repartir lo que no tienen.

Al mismo tiempo, fue enfático en que no hay violación a la convención colectiva. Con documento en mano, Ferrari se refirió a cada uno de los reclamos y citó los artículos que rigen la relación laboral.

Ferrari dijo que Etesa brinda un servicio básico al país y hay normas sobre la posibilidad de paralización de labores.

NUEVO EDIFICIO

En cuanto al contrato de alquiler del edificio, Ferrari dice que en efecto, como informaron los trabajadores, el contrato no será por diez años, será únicamente por tres años prorrogables por siete años y que se pactará por medio de una contratación directa.

Según explicó el gerente, Etesa tiene planes a un plazo hasta de quince años y que no se pueden hacer año por año. Además, con el nuevo edificio se va a lograr un ahorro cercano a los $1,000 diarios.

Será un contrato de tres años prorrogables a siete, pero que se puede suspender en cualquier momento, desde el día uno.

Reconoció que para cerrar el contrato, hay que hacer una inversión sustancial en el nuevo para adecuar las oficinas a las necesidades de la empresa. Enumeró que en el nuevo local hay que poner las paredes para las divisiones de las oficinas, colocar el cielo raso, las baldosas, así como tuberías para el sistema de agua potable, servicios e incluso la instalación necesaria para el funcionamiento de la energía eléctrica.

Con la nueva forma del contrato, no será necesario que éste vaya al Consejo de Gabinete, pero no se trata de una división de materia, aunque el contrato será a tres años prorrogables a diez por un monto cercano a los 10 millones de dólares.