Gastroenterólogos mantienen paro indefinido por falta de insumos y equipos

La doctora Julissa Lombardo denunció esta mañana a una televisora local que, debido a la falta de implementos en la Caja del Seguro Social, los médicos se encuentran en "paro obligado" desde hace más de seis meses

Este lunes los médicos de la sección de Gastroenterología del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (CSS) anunciaron que mantendrán de manera indefinida el paro de labores por falta de insumos y equipos para atender a los pacientes.

Los galenos se declararon en huelga el pasado viernes. Sin embargo, esta mañana denunciaron que se encuentran en "paro obligado desde hace más de seis meses" debido a la ausencia de implementos para practicar endoscopias, colonoscopias y equipo para monitorear oxígeno y ritmo cardíaco en pacientes.

"Tenemos una mora de más de ocho mil pacientes que no hemos atendido", recalcó la doctora Julissa Lombardo, en declaraciones a TVN-Noticias. Y añadió: "No podemos brindarle ni calidad ni seguridad al asegurado. Nosotros no estudiamos para eso".

Aseguró que el grupo de médicos se ha reunido en múltiples ocasiones con el personal administrativo de la CSS, pero no se concreta el suministro de implementos para atender a los colaboradores de manera adecuada. Hoy, resaltó, se ha llegado a "un punto crítico".

El director Ejecutivo Nacional de Servicios y Prestaciones de Salud de la CSS, Eric Perdomo, por su parte, señaló que para esta semana deben llegar cinco o seis torres de endoscopia al complejo hospitalario y se le dará seguimiento a la compra de otros equipos.