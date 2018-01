Garuz y Pérez asistirán este lunes a la audiencia por caso de escuchas telefónicas

Redacción Digital La Estrella

online@laestrella.com.pa



Este lunes 15 de enero a las 9:00 a.m. se desarrollará la audiencia por el caso contra la Libertad, en la modalidad de Inviolabilidad del Secreto y el Derecho a la Intimidad, donde asistirán Alejandro Garuz y Gustavo Perez, ex Secretarios del Consejo de Seguridad Nacional y otros dos imputados, ex colaboradores de esa entidad pública, que mantienen paradero desconocido y con órdenes de detención en su contra.

El Ministerio Público (MP) informó que la audiencia por el caso se puede extender hasta el próximo viernes 26 de enero, razón por la cual el Juzgado Decimosexto estableció un reglamento para ordenar la intervención de las partes.

El Fiscal Superior Especial, Ricaurte González Torres, será el encargado en la audiencia por el MP.

La investigación realizada por la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada que culminó con la Vista Fiscal No. 29 del 13 de abril de 2015, logró establecer que hubo un perjuicio a varios ciudadanos.

Entre los afectados, se encuentran periodistas, políticos, sindicalistas, empresarios, abogados, dirigentes políticos, diputados, candidatos presidenciales, diplomáticos y funcionarios, a quienes se les efectuaron escuchas telefónicas y accesos a sus comunicaciones por correos electrónicos no autorizadas legalmente y se les conculcó su derecho a la intimidad, agregó el MP.