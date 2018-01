Gabinete condenó protesta contra Varela

Marlene Testa

mtesta@laestrella.com.pa



El Consejo de Gabinete manifestó mediante un comunicado su total rechazo a la protesta llevada a cabo por "un grupo reducido de personas" este martes, en el marco de la convocatoria realizada en días pasados por la sociedad civil para exigir un alto a los hechos de corrupción que han marcado la reciente historia sociopolítica en Panamá.

En la misiva, aseguraron que se trata de la segunda ocasión en que grupos políticos que "han respaldado actos de corrupción", se presentan a los predios de la residencia presidencial con el objeto de provocar.

A la reacción formal del Consejo de Gabinete, se suma la de otras figuras del Gobierno como Isabel De Saint Malo, vicepresidenta y canciller de la República, quien cuestionó desde su cuenta de Twitter, la manera en la que los medios impresos dieron cobertura a la manifestación.

A continuación el comunicado íntegro:

REACCIONES EN REDES SOCIALES DESDE ABOGADOS HASTA PERIODISTAS MANIFESTARON RECHAZO A LAS ADVERTENCIAS DEL GABINETE.

Ante el legítimo derecho de los ciudadanos de convocar una protesta pacífica y cívica contra la corrupción el pasado 9 de enero que se desarrolló en orden, en un punto específico de la Cinta Costera, un grupo reducido de personas pertenecientes en su mayoría a un partido político cuyos dirigentes están señalados por corrupción, arrestados en el extranjero y prófugos de la justicia, aprovechó para dirigirse a la residencia del mandatario Juan Carlos Varela.

Por instrucciones directas del Presidente, y aunque es su derecho para la protección de su familia poner distancia a protestas en su casa, se retiró el anillo de seguridad usual por el día 9 de enero y así evitar provocaciones que mancharan la gesta patriótica que se conmemora en honor a los mártires.

Este grupo de personas con vínculos políticos claramente identificados movilizó una turba para promover consignas irrespetuosas contra el Presidente de la República y su familia.

Este grupo con motivaciones políticas alteró el orden público, por lo que el Consejo de Gabinete hace un llamado a la ciudadanía, medios de comunicación social y a la sociedad civil a condenar estos actos que en nada contribuyen a la paz social del país.

Esta es la segunda ocasión en que grupos políticos que en el pasado han respaldado actos de corrupción se presentan a los predios de la residencia del Presidente de la República a buscar provocación y una reacción de los estamentos de seguridad.

No descartamos que el dinero de la corrupción esté sirviendo para financiar estas turbas que se aprovechan de legítimos movimientos ciudadanos pacíficos para infiltrarse y realizar sus planes políticos.

Lamentamos que las consignas irrespetuosas promovidas por estos grupos políticos que han sido claramente identificados hayan sido tomadas por medios de comunicación para generar titulares de noticias, ignorando que quienes agitaban a las personas son dirigentes que intentan proteger a los corruptos de sus partidos.

El Consejo de Gabinete rechaza este acto planificado y evalúa tomar medidas contra quienes fueron parte de él y condena la forma irresponsable como algunos medios de comunicación han proyectado esta noticia.

El compromiso de este Gobierno con la lucha contra la corrupción se mantendrá inamovible.

LAS REACCIONES

Una serie de reacciones a la postura del gabinete del presidente se dieron a través de las redes sociales.

El abogado Ernesto Cedeño dijo que ‘una vez se atacaba la libertad de expresión por un lado, y por el otro, se amenaza la libre expresión de algunos que aunque emitieron arengas contarias en los predios del Hotel Miramar, La Constitución les permite ese derecho a manifestarse'.

La comunicadora social Castalia Pascual, a través de su cuenta de Twitter, dijo que ‘ese pronunciamiento del gobierno sobre la protesta de ayer es un grave error. Que tristeza verlos cometer los mismos errores del pasado. desacierto total... que decepción'.

Otra de las manifestaciones de rechazo al comunicado del gabinete viene @kike Valenzuela y dice así: ‘@JC_Varela yo fui uno de esos que gritó frente a su casa. No soy de ningún partido político. ¿Dónde me entrego para que me metan preso por decir la verdad? c.c. Álvaro Alemán.

Otro que también se pronunció a través de las redes sociales fue el aspirante a presidente Ricardo Lombana. En su cuenta @RicardoLombanaG dijo ‘paraece que la lista de los infiltrados en la concentración de auer la conoceremos más rápido que la de los coimeados y coimeadores de Odebrecht'.

El analista político, Juan Carlos Tapia, por su parte, señaló a través de esta misma vía que ‘si le quitamos los insultos y ofensas que se dieron en la resiencia del presidente al final de la convocatoria de ayer, hubiese sido la más exitosa concertación contra la corrupción. Que lástima que un pequeño grupo empañó este final'.

En otro sentido, un grupo de panameños presentó ayer una iniciativa ciudadana en la Asamblea Nacional de Diputados para pedir la llamada muerte civil para los corruptos. La propuesta pretende sacar del sistema a los políticos que han cometido lesiones contra el estado para que no puedan aspirar a cargos públicos ni licitar proyectos.