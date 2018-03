Fiscalía de EEUU reitera rechazo a conceder libertad bajo fianza a Martinelli

El documento fue presentado el miércoles por la Fiscalía ante la Corte de Apelaciones del Distrito judicial Undécimo, con sede en Atlanta (Georgia), a la que recurrió por la decisión, ahora en suspenso, de la jueza Marcia G. Cooke de conceder al expresidente la libertad bajo fianza.

Martinelli, que es reclamado por la Corte Suprema de Panamá por delitos relacionados con una red de escuchas ilegales que operó durante su Presidencia (2009-2014), lleva preso desde el 12 de junio de 2017.



En un documento de 40 páginas, la Fiscalía señala que "el estatuto deja bastante claro" que el "fugitivo" deberá permanecer bajo custodia una vez la corte ha "certificado" su extradición.



Agrega que la jueza Marcia G. Cooke, de un tribunal federal de Miami, aplicó de forma "impropia" las "circunstancias especiales" que se requieren en casos de extradición al conceder la libertad bajo fianza de Martinelli el pasado 13 de febrero.



La Fiscalía reiteró que el expresidente representa riesgo de fuga y rechazó argumentos esgrimidos por la jueza Cooke como la "posibilidad de éxito" de la apelación de Martinelli, su salud o su "estatus" como expresidente de Panamá.



En unas declaraciones a Efe, el portavoz de Martinelli, Luis Eduardo Camacho, aclaró hoy que la decisión sobre la libertad bajo fianza "está suspendida (por la jueza Cooke), no derogada".



Por otro lado, reiteró que quieren "agotar primero este tema de la fianza" y que no hay hasta el momento "ninguna apelación pendiente" sobre el tema de la certificación de la extradición.



Camacho recordó además que a partir de la respuesta de la Fiscalía comenzó a correr el plazo de dos semanas para que la defensa del expresidente conteste y aseguró que lo hará lo más pronto posible



La Fiscalía, que representa al Estado panameño en el juicio de extradición, contará a su vez con siete días más para responder a la argumentación de la defensa.



Después de varias negativas a sus peticiones de libertad bajo fianza, el pasado 13 de febrero la jueza Cook le concedió a Martinelli ese beneficio, pero al día siguiente cambió de parecer y aceptó una moción de urgencia planteada por la Fiscalía para que el exgobernante no fuera excarcelado, por lo que aún sigue preso.



El juez Edwin Torres se pronunció en agosto pasado a favor de su extradición a Panamá y la jueza Cooke corroboró ese parecer en un fallo en enero.