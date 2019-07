Fiscalía desiste de la mitad de los testigos en caso contra Martinelli

Adelita Coriat

David Cuevas, abogado de Rosendo Rivera, querellante en el caso contra el exgobernante Ricardo Martinelli por ‘pinchazos' telefónicos, se va a encargar personalmente de que comparezcan ante el Tribunal el expresidente Juan Carlos Varela y el exdirector del Consejo de Seguridad Rolando López.

Sus intenciones surgen luego de que la Fiscalía renunciara a presentar ante el Tribunal a 35 testigos y 5 peritos de los 78 testimonios que tenían programados. Con esto, el Ministerio Público culminó su presentación de evidencias para probar su teoría del caso.

Aunque parezca impensable que la Fiscalía no listase entre sus testigos principales a López, querellante en el caso ‘pinchazos' contra Alejandro Pérez y Gustavo Garuz, ambos exdirectores del Consejo de Seguridad. El último debería acreditar al menos la situación que encontró cuando recibió la entidad en 2014.

Es por eso que Cuevas y sus colegas de la querella, tan pronto la fiscalía anunció al juez Roberto Tejeira que renunciaría al resto de los testigos, manifestaron su interés de citarlos ante el Tribunal.

‘Para las querella es importante que comparezca Juan Carlos Varela porque se habla que la investigación viene del 2012-2014, pero ¿qué pasó antes? Si ustedes escucharon al testigo Rosendo Rivera, éste le recriminó a Martinelli que Varela no está siendo investigado en esta causa, porque a Martinelli no le dio la gana de colaborar. No tuvo la hidalguía para proporcionar la información al Ministerio Público, nada impide que se abra una investigación por otro periodo', señaló Cuevas a los medios.

Con los 35 testigos presentados por la fiscalía, los cinco dispositivos digitales y las 45 pruebas documentales, el Tribunal deberá valorar si la Fiscalía ha sido capaz de acreditar cuatro delitos en contra de Ricardo Martinelli: contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, contemplados en los artículos 167 (interceptación de telecomunicaciones sin autorización judicial) y 168 (seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial), así como delitos contra la administración pública en diferentes formas de peculado, por sustracción o malversación y por peculado de uso.

El Ministerio Público confía en que con lo vertido en la sala de audiencias ha sido suficiente para el Tribunal. Desisten del resto de los testimonios porque alegan que con la muestra de víctimas y peritajes que ya declararon es suficiente para acreditar su teoría del caso y demostrar que la acusación contra Martinelli no es una conspiración en su contra, como alega la defensa.

Para los abogados de Martinelli, el hecho de que la Fiscalía haya decidido culminar con su lista de testigos les hace recordar la famosa frase de Roberto Durán, campeón mundial de boxeo, ‘no más, no más' ante el combate contra Sugar Ray Leonard.

Alfredo Vallarino, abogado de la defensa, exclamó que la Fiscalía no ha podido acreditar su teoría del caso porque les faltó la verdad. ‘Usted no construye una verdad trayendo personas a mentir, no construye una prueba pericial construida por alguien que es Rolando López, con sellos rotos, correos inventados, correos que no trajeron a las víctimas a reconocer, porque hay segmentación de las víctimas que han venido a testificar y han querido mezclar una cosa con otra, y lo verán en los próximos días', manifestó el jurista.

Entre los testigos que habían sido admitidos a la Fiscalía pero que el Tribunal no escuchará su declaración, se encuentran Martín Torrijos, Ernesto Pérez Balladares y Juan Carlos Varela, todos expresidentes de la República. Samuel Lewis Navarro, miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y exvicepresidente; la diputada Zulay Rodríguez (PRD), a quien la pincharon en una conversación que sostuvo con su esposo y que fue difundida en las redes sociales; el constitucionalista Miguel Antonio Bernal; Raúl Sandoval, secretario de Varela; José Muñoz, exdiputado; el empresario Felipe Motta y otras personas.