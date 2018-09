Figali pide a Varela revisar ‘despojo' de sus bienes

Gustavo A. Aparicio O.

El empresario Jean Figali pidió al presidente Juan Carlos Varela revisar cómo inversionistas del Grupo Figali, que construyó el centro de convenciones del mismo nombre, ubicado en Amador, ‘fuimos despojados del proyecto' en la pasada administración de Gobierno.

En una carta remitida ayer al presidente Varela, Figali le comunicó al mandatario el interés de que se debata cómo la extinta ARI le ordenó a su empresa paralizar la construcción de la zona de alta moda y el hotel por dos años y seis meses y la manera en que la empresa y sus inversionistas fueron despojados de sus concesiones al ser obligados bajo la fuerza y con amenazas, violencia, intimidación, dolo y encarcelamiento a firmar un supuesto convenio de transacción en donde se traspasan al Estado estos bienes.

El empresario afirmó que el pasado miércoles venció el término al Estado panameño para contestar su reclamo admitido ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza y advirtió que ‘no he renunciado ni renunciaré a mis reclamos, toda vez que yo no he regalado al Estado Panameño mi inversión'.

Figali afirmó que entre el centro de convenciones, la marina y las obras de construcción del hotel, que le fueron despojados, superan los $200 millones de capital invertido.