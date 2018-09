Fermín Chan desaprueba ubicar embajada China en Amador 

"Nosotros somos panameños de ascendencia china y como panameños compartimos la nacionalidad y la soberanía de nuestro país (...) Personalmente, no creo que Amador sea el lugar para ninguna embajada, pero es mi opinión personal, no de la comunidad", indicó Chan en declaraciones a periodistas.



El presidente panameño, Juan Carlos Varela, confirmó el martes que su Gobierno está analizando varios lugares para ubicar la sede de la delegación diplomática china, entre ellos la conocida como Calzada de Amador, una lengua de tierra que conecta varias islas paralelas a la entrada Pacífica del canal interoceánico y que fue una base naval estadounidense.



La decisión ha generado cierta polémica en el país, ya que ciertos sectores de la sociedad consideran "ofensivo" que una bandera de otro país ondee en ese territorio tan simbólico, que fue la primera base militar que Estados Unidos devolvió a Panamá tras la firma en 1977 de los Tratados Torrijos-Carter.



El Canal de Panamá, por donde pasa el 6 por ciento del comercio mundial, es una de las grandes obras de la ingeniería moderna, construida y administrada por Estados Unidos hasta el 31 de diciembre de 1999.



"Este es un asunto que se está tratando entre el Gobierno (panameño) y la embajada (china) y nosotros no tenemos por qué inmiscuirnos", añadió el presidente de la asociación que reúne a los ciudadanos panameños con ascendencia china.



Panamá rompió relaciones diplomáticas con Taiwán el pasado junio y las entabló con China, con quien acordó cederse durante un periodo de 70 años terrenos públicos para ubicar sus respectivas embajadas.



La embajada de Panamá en el gigante asiático se ubicará en dos inmuebles del complejo diplomático Liang Ma Qiao, en Pekín, según el acuerdo al que llegaron las naciones, mientras que la localización de la delegación china está aún por decidir, de acuerdo con la información de la Asamblea Nacional de Panamá.



El giro diplomático de Panamá y de otros países de la región, como República Dominicana y El Salvador, ha provocado que el Gobierno del presidente Donald Trump llamase a consultas el pasado 7 de agosto a varios de sus diplomáticos en esos países.



Taiwán, a quien solo le queda 17 aliados y 9 de ellos se encuentran en Latinoamérica y es uno de los mayores motivos de conflicto entre China y Estados Unidos, se considera un territorio soberano desde el final de la guerra civil entre nacionalistas y comunistas en 1949, pero Pekín mantiene que es una provincia rebelde e insiste en que retorne a la patria común.