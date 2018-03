La Federación de Asociaciones de Profesionales de Panamá y la UP suscribirán acuerdos

Redacción Digital La Estrella

online@laestrella.com.pa



Miembros de la Federación de asociaciones de profesionales de Panamá (FEDAP) se reunieron con el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores donde gestionaron el inicio de una serie de acuerdos de colaboración para gestionar actividades en beneficio de las dos partes.

Entre los acuerdos se menciona la concesión de una (1) hora a la semana para la FEDAP, para un Programa Radial de los Profesionales, en Radio Estéreo Universidad, cuyo espacio podría generar recursos para ambas instituciones según lo acordado entre las partes. A partir del mes de mayo de 2018. (Autogestión)

Igualmente esta la publicación de la Primera Revista de los Profesionales, FEDAP – UP, Bimensual bajo la responsabilidad editorial e integral de la publicación, de un Consejo Editorial nombrado por la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá (FEDAP) y financiada con fondos de la Universidad de Panamá (UP), hasta el establecimiento de su auto sostenibilidad, condicionada a lo que acuerden ambaspartes. A partir del mes de junio de 2018. (Autogestión).

Además concebir e instalar el Observatorio de los Profesionales y Técnicos de Panamá, egresados de todas las universidades del país, su inserción en el marcado laboral y los aportes que brindan a la cultura panameña. Se trata de un trabajo colectivo entre la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá (FEDAP) y la Vicerrectoría de Extensión (VIEX). El equipo de trabajo deberá ser acordado entre las partes, al igual que la forma de financiamiento del Observatorio. (Autogestión).

Existe igualmente trabajar en la colaboración para que ambas instituciones acuerden la realización de actividades y gestiones conjuntamente, con el fin de que la Ley 52 de 26 de junio de 2015, que está publicada en la Gaceta Oficial Digital No.27,813-B de 30 de junio de 2015, sea modificada en el Numeral 10 de su Artículo 21, para que la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá (FEDAP), sea la entidad que designe el miembro de las organizaciones profesionales de Panamá, ante el Consejo de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá, tal cual la FEDAP lo era según la Ley 30 de 2006, que fue derogada por la mencionada Ley 52 de 2015.

Igualmente la colaboración para el financiamiento (patrocinio) en algunos casos y de precio preferencial en otros, en la Imprenta Universitaria y por uso de instalaciones especiales de la Universidad de Panamá, como mecanismo de proyección de la Universidad de Panamá a la sociedad. (Autogestión).

Concesión Especial para los profesionales y técnicos egresados de todas las universidades del país, de las asociaciones activas de la FEDAP (con CARNÉ vigente de la Federación), para que adquieran el Carnet del Sistema Integral de Bibliotecas de la Universidad de Panamá (SIBIUP), al costo que estime la Universidad de Panamá; y dichos profesionales puedan consultar y retirar libros de las salas de la Biblioteca Simón Bolívar y otras, a la vez, que puedan acceder a las bibliotecas virtuales: EBSCO host, E-LIBRO y PRO QUEST. Se puede considerar el establecimiento de un costo mínimo para un depósito único inicial. (Autogestión).

También el otorgamiento de un 5% de descuento, adicional a los establecidos por la Universidad de Panamá, para los profesionales y técnicos de las asociaciones activas de la FEDAP (con CARNÉ vigente de la Federación), para cursar estudios de Post Grados, Maestrías y Doctorados. (Autogestión).

Otros puntos son la ccooperación entre la SPIA y la UP para promover la solicitud de Idoneidades de los Arquitectos e Ingenieros que egresan la UP, pronunciamiento conjunto entre la SPIA y la UP, con relación a las políticas municipales de ordenamiento territorial que atentan contra el equilibrio y el orden social en el Distrito Capital y otros Distritos.

También la firma de acuerdos para la discusión sobre la creación de una Carrera Técnica de Especialidad para Controladores de Tránsito Aéreo y otro acuerdo para la discusión sobre la creación de la Carrera Técnica Especializada para los Practicantes, Auxiliares y Técnicos de Enfermería.

La delegación de FEDAP estuvo conformada por su Presidenta Rebeca Yanis Orobio y los comisionados Luis Chen González, Rubén Ríos, Ana María Flores, Gustavo Adolfo Bernal, Jorge Pérez, Gabriel Alemán y Luis Montenegro.