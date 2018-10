Una facción del PP propondrá a ‘Nito' como candidato

Gustavo A. Aparicio O.

Un sector de las bases del oficialista Partido Popular (PP) inició un movimiento para llevar a su próximo Congreso Nacional la propuesta de postular a Laurentino ‘Nito' Cortizo como candidato para presidente de la República.

Mery Alfaro, delegada del PP y miembro del grupo Populares con Cortizo, aseguró que hoy las bases del PP se niegan a ser cómplices de las mentiras y la incapacidad que tanto daño ha causado, por lo tanto, han planteado la necesidad de que este colectivo postule a la Presidencia a Cortizo, quien es el candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Según Alfaro, el movimiento Populares con Cortizo no constituye una declaración de guerra, sino el reto de un equipo a otro para jugar un partido en el campo de la democracia, con miras a llegar a las semifinales del 25 de noviembre, cuando se realice el Congreso Nacional.

Afirmó que en agosto de 2014 le pidió a sus copartidarios su voto de rechazo a una alianza con el Partido Panameñista, que buscaba postular a Juan Carlos Varela como presidente.

‘Hice esta petición porque la obligación de todo partido político en período electoral es ofrecerle al pueblo la mejor opción y Varela no lo era. Deseé con todas mis fuerzas estar equivocada. Mi propuesta no se aprobó y lamentablemente tampoco me equivoqué', dijo Alfaro.

Agregó que el gobierno de Varela ha sumido al país en una crisis institucional, económica y social ‘como no habíamos tenido en mucho tiempo. No aguantamos cinco años más de desgobierno', recalcó la política.

La propuesta de Populares con Cortizo se hace pública un día después de que la dirigencia del PRD solicitara al presidente del PP, Juan Carlos Arango, sostener una reunión para explorar la posibilidad de una futura alianza rumbo a las elecciones de 2019.