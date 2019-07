‘Extranjeros que nos ofendan, se van', Rodríguez

Gustavo A. Aparicio O.

gustavo.aparicio@laestrella.com.pa



La diputada y primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Zulay Rodríguez presentó ayer un anteproyecto que modifica y adiciona artículos al Decreto Ley 3 de 2008, sobre el Servicio Nacional de Migración (SNM), que establece medidas de restricción para la permanencia en el país de extranjeros que no cumplan con ciertos requisitos y documentación exigida por ley.

El anteproyecto, explicó Rodríguez, tiene como finalidad dar seguimiento a los procesos de regularización migratoria extraordinarios realizados por el SNM para que, una vez cumplidos los requisitos exigidos por la ley, los extranjeros que fueron beneficiados con estos permisos de residencia temporal puedan realizar cambios de estatus migratorio a una de las categorías migratorias regulares, de acuerdo a la materia y a través de abogado idóneo.

SANCIONES Incumplimiento 500 dólares recibirá como sanción el extranjero residente o panameño responsable de un migrante beneficiado con un carné de regularización migratoria extraordinaria que no cumpla con lo establecido en esta ley. La misma sanción recibirá todo extranjero que no porte la documentación que lo identifique.

El documento crea además la Unidad Migratoria de Acción de Campo (UNAC), que deberá fiscalizar, dar seguimiento, realizar los censos de los procesos de regularización migratoria y de todos los beneficiados con estos, cada seis meses, y tendrá la obligación de entregar toda la información a requerimiento de las autoridades administrativas y/o judiciales, en cumplimiento de las normas migratorias vigentes.

De igual manera, los beneficiados con los carnés obtenidos por medio de procesos de regularización migratoria quedarán obligados a entregar a la UMAC, en un periodo no mayor a seis meses calendario, a partir de la vigencia de esta ley, comprobante de domicilio, permiso de trabajo, comprobante legal de sus fuentes de ingresos, paz y salvo nacional de rentas, inscripción como asegurado en la Caja de Seguro Social.

El extranjero podrá solicitar una prórroga de un mes, pero, de no entregar estos requisitos, deberá abandonar el país voluntariamente en un periodo no mayor de 15 días calendario; de no darse el abandono voluntario, el Servicio Nacional de Migración deberá iniciar el proceso administrativo de deportación al extranjero renuente a cumplir con la ley.

La propuesta también establece que los extranjeros que manifiesten públicamente ofensas e insultos hacia la nacionalidad panameña, quienes delinquen en el país o quienes no entreguen la documentación requerida por ley; sean deportados inmediatamente. ‘Extranjeros que nos ofendan a los nacionales, se van inmediatamente del país ', exclamó Rodríguez durante la sustentación de esta propuesta.

El anteproyecto deroga todos los decretos aprobados recientemente por el entonces presidente Juan Carlos Varela relativos al tema migratorio y que, según la diputada Rodríguez, permiten a diversos grupos de extranjeros tener permisos de permanencia de por vida y de manera ilimitada.