Examen de barra genera choque entre gremios de abogados

Gustavo A. Aparicio O.

gustavo.aparicio@laestrella.com.pa



La discusión del proyecto de ley que busca establecer un examen de barra para quienes estudien Derecho como un requisito para el ejercicio de la profesión y el otorgamiento de la idoneidad, generó ayer choques entre dirigentes de diversos gremios de abogados del país.

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional realizó ayer el primer debate de este proyecto de ley 249, que modifica la Ley 9 de 18 de Abril de 1984, que regula el ejercicio de la abogacía en Panamá.

El documento fue presentado en 2015 a la Asamblea por el magistrado Luis Ramón Fábrega, quien en ese momento era el presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); sin embargo, ninguno de los magistrados acudió a la sesión para sustentar esta iniciativa.

La propuesta establece como uno de los requisitos para que la Corte otorgue el certificado de idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado, la aprobación de un examen profesional de acceso al ejercicio de la abogacía, basado principalmente en conocimientos éticos y prácticos de la profesión.

Sería la Escuela Judicial de la Corte, el ente regente de todos los aspectos relacionados a la elaboración, convocatoria, aplicación, evaluación y revisión de este examen profesional.

AVALA EL PROYECTO

El proyecto es impulsado y respaldado por el expresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) José Alberto Álvarez, quien cuestiona la proliferación de universidades privadas que gradúan abogados hasta con tres años de estudios y en algunos casos con poca rigurosidad en la formación académica.

‘Así criticamos la justicia, quién imparte justicia en este país, jueces, magistrados y fiscales y quiénes son y que son: abogados; y si no nos preparamos desde ahora y vemos los buenos resultados, dentro de cincuenta años vamos a seguir en este problema', advirtió.

Álvarez manifestó además que hay una falta gravísima en el Código de Ética y Responsabilidad Profesional, y es que ningún abogado debe ir a discutir sus casos en los medios de comunicación, pero el Tribunal de Honor del CNA no ventila esta faltas.

El proyecto incluye una propuesta para que el Tribunal de Honor pueda actuar de oficio y llamarle la atención a los abogados que ventilen sus casos en los medios.

RECHAZA PROPUESTA

El actual presidente del CNA, Dioniso Rodríguez, expresó su rechazo al proyecto y aseguró que el mensaje de su antecesor José Alberto Álvarez ‘no es oportuno, es elitista, no es metodológico, es improvisado y no se ha discutido; el gremio en sí no apoya este proyecto'.

Expresó que quien nunca se ha parado en un aula de clases a enseñar, no puede hablar de un proyecto de examen de los abogados.

PROFESIÓN Registro de abogados graduados hasta 2018. Se estima que actualmente existen 25 mil abogados en todo el país, lo que significa que hay un abogado por cada 160 panameños, uno de los promedios más altos en el mundo.

Manifestó que una solución es empezar a estandarizar los planes de estudios de todas las universidades, supervisar los programas y que en esas aulas de clases se paren los hombres y mujeres que efectivamente puedan guiar y formar.

‘Este proyecto, como está elaborado, es única y exclusivamente para que los estudiantes no se gradúen y no tengan opción de pasar un examen', afirmó.

En tanto, Raúl Rodríguez, presidente del Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG) en su intervención ripostó al actual presidente del CNA y dijo que con la discusión de esta propuesta no se trata de hacer una competencia de la directiva anterior y la actual.

‘No se trata de descalificar un proyecto de ley que recibió consultas, que es serio y que fue debidamente presentado con toda la sustentación requerida', indicó.

Raúl Rodríguez recalcó que en la actualidad existen cerca de 28 mil abogados en el país y agregó que nadie puede negar que ha habido un deterioro en la formación y en el servicio que prestan los profesionales del Derecho, y también una mala administración de justicia.

‘Entonces, hay que ser responsables y serios, y precisamente esto es lo que persigue un proyecto como este', señaló.

Por su parte, Hernando Franco, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, expresó que no hay ninguna necesidad de tener un examen previo como una condición para el ejercicio de la profesión.

‘Si el mercado jurídico se ha ido contaminando y se ha ido poniendo muy competitivo, el mismo mercado se encargará de poner su orden. Si uno contrata a un abogado que no sirve no lo volverá a contratar más', enfatizó.

Tras el debate y luego de escuchar los diferentes argumentos, la Comisión de Gobierno, presidida por el diputado Rubén De León, rechazó la aprobación de este proyecto de ley.