Un evento lleno de oportunidades

La empresa Aileen Art World, es la encargada de organizar la feria de manualidades y artesanía que se desarrolla cada año en el Centro de Convenciones Atlapa. Este evento tiene como objetivo apoyar a todos los artesanos y manualistas que cuentan con micro y mediana empresa y a la vez también colaboran con comunidades de discapacidad.

‘La feria de manualidades y artesanía, pueda que sea la única en la cual se le ofrezca tanto apoyo a fundaciones. Como organizadores no buscamos nada a cambio al contrario ofrecemos la acción de dar ya que la intención es que cada año se sumen más instituciones que quieran darse a conocer en Panamá' expresó Ileana Wong directora de Aileen Art World.

Señala además, que fundaciones como: la Fraternidad Cristiana Intercontinental de personas con discapacidad (Frater), la fundación Laboral –Jóvenes y Adultos con discapacidad (FL Jadis), fundación Latidos y Centinela ya han participado en sus ferias. ‘Hemos apoyado con anterioridad a patronatos como Malambo, Nutre Hogar, Hou Hoo y Pide un Deseo' indicó Wong

En este sentido la empresaria destacá que Vision Of Hope, es una fundación conformada por personas con discapacidad visual que se dedican a la creación de joyería algo que les ha permitido obtener premios internacionales. Y manifiesta ‘Hace dos años ellos se unieron a la feria y he aprendido que la vista, el habla y el oído no lo es todo. Estas personas me han demostrado que no tienen impedimentos, si no un gran valor porque no solo trabajan para exponer sus productos y decir que son capaces lo hacen para enseñar a otros'

Para Iliana Wong, la empresa Aileen Art World inicio como una academia de manualidades y posteriormente fue presentando oportunidades no solo en este campo, sino que también en las artesanías. Este año contarán con su primer proyecto de gran organización que consiste en la celebración de su aniversario N°25.

Se pudo conocer que otras de las acciones que realizará esta empresa, para este año es la invitación de la agrupación Alegría del Señor, que está conformada por monjas. Estas religiosas cuentan con un proyecto en Perú, que consiste en enseñar a los niños que tienen alguna discapacidad valerse por sí solos ya que la mayoría son huérfanos. Este proyectos que desarrollan sale adelante en base a donaciones que recolectan.

Por otra parte la directora manifiesta que las nuevas relaciones entre Panamá y la China Popular han facilitado un mercado cultural, comercial y empresarial. ‘El que busca el mercado chino, debe saber cómo entrar a este, cuáles son esas estrategias a utilizar debido a que no es fácil acceder a la comunidad' añadió.

‘Se debe estudiar la mentalidad del chino y el panameño para saber enlazar dos culturas, dos pensamientos y dos maneras de encajar. Decir China y Panamá no es lo mismo que decir Panamá China. Es decir, la primera expresión denota que el oriental trata de buscar, pensar y entender la forma de trabajo en Panamá. Y la segunda significa que el panameño debe entender como China se maneja, trabaja, fabrica y busca ampliarse. En resumen, no son expresiones iguales. ‘Tú me ayudas y yo te ayudo' ese es el pensamiento del paisano indicó Wong