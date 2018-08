La ‘estrategia Trump' de Varela

Las redes sociales parecen haberse convertido en el tinglado de defensa del gobierno de Juan Carlos Varela, en particular Twitter , donde una gran cantidad de funcionarios tienen cuentas abiertas.

La red fue escenario de ataques de ministros contra el porcinocultor Jorge Arango por expresar su decepción del gobierno.

Arango, quien formó parte del gabinete del actual presidente, cuestionó que la politiquería esté metida en todo.

Desde Mario Etchelecu (exministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial) hasta Eduardo Carles (ministro de Desarrollo Agropecuario) usaron sus cuentas de Twitter para lanzar sus dardos contra Arango.

‘Que lástima que este señor se le olvida que por dos años fue el ministro con la más baja ejecución presupuestaria en la historia del MIDA; que nunca resolvió nada y que solo veló por sus intereses porcinos. Hábleme del maíz importado refacturado para sus fincas? [sic]', escribió el ministro Carles.

Mientras que el exministro Etchelecu, escribió: ‘El problema de la doble moral y la mentira. La persona que hoy dice que dios lo libre de participar en un partido político. Fue presidente del Papa Egoro. No entiendo cómo se le olvido, todo lo que voto en gabinete. Tranquilo, para eso están las actas. Le refresco la memoria? [sic]'.

Además, el ministro de Desarrollo Agropecuario escribió en su cuenta: ‘Dr. Arango: No necesito escudarme en entrevistas politiqueras para expresarme, este lunes pasado que usted pasó por mi oficina, me lo hubiera dicho de frente. Yo no me quedo en palabras, soy responsable de cada acción, no abandono el barco como usted y otro politiquero han hecho'.