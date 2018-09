Estados Unidos, molesto por relación Panamá-China

Daniel M. Alarco

En medio de una avanzada de la presencia asiática en Centroamérica y la preocupación del Pentágono porque China controla terminales portuarias panameñas, las alarmas volvieron a encenderse en Washington. Este viernes, el Departamento de Estado llamó a consulta a la embajadora encargada de Estados Unidos en Panamá, Roxanne Cabral, para tratar un tema inaplazable: la decisión de no reconocer a Taiwán como país.

El exembajador de Panamá ante la Casa Blanca, Eloy Alfaro, explica que se llama a un embajador a consulta cuando el gobierno de su país advierte una situación crítica, delicada, en la relación bilateral. ‘Es una manifestación fuerte de protesta, de disgusto o preocupación que implica un mensaje de advertencia al país anfitrión', resalta.

Los otros anfitriones que recibieron la advertencia fueron República Dominicana y El Salvador. Los jefes de misión de cada país, Robin Bernstein y Jean Manes, respectivamente, fueron citados junto a la de Panamá para reunirse con los líderes del Gobierno norteamericano.

Se trata de una advertencia tridimensional. El profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá Euclides Tapia afirma que la cita es un llamado de atención, por un lado, para los países de la región que ya tenían relaciones con China; y, por el otro, para aquellos que rompieron relaciones con Taiwán y reconocieron a la continental, así como para otros países que aún evalúan la posibilidad de pactar lazos con el Gigante de Asia.

CHINA, EL TABÚ EN LA CANCILLERÍA PANAMEÑA

El anuncio se dio al final de la tarde de este viernes, una vieja costumbre del Departamento de Estado, según Alfaro. Y pone en manifiesto el total desacuerdo de EE.UU. con la actitud ‘entreguista' del gobierno de Juan Carlos Varela hacia China.

‘Panamá prácticamente le ha entregado las áreas adyacentes al Canal a China. Y el 43% de la Zona Libre, está controlada por los chinos', recuerda Tapia.

A esto no solo se suman los múltiples acuerdos que firmaron China y Panamá en materia económica, ferroviaria e industrial, sino también los ‘tratados ocultos' que según el profesor nadie habla en Cancillería, y que, a su juicio, podrían intentar ratificarse bajo la figura de ‘tratado de forma simplificada'.

El catedrático se refiere a una institución del derecho internacional, que no está contemplada en la normativa constitucional panameña, pero por la cual se admiten tratados sin necesidad de que los apruebe la Asamblea.

En cuanto a la estrategia china, Tapia señala el endeudamiento como método de control. Pone como ejemplo a Sri Lanka, donde tuvieron que negociar el principal puerto de ese país por 90 años porque no tenían cómo pagarle la deuda a la potencia asiática. ‘Quieren construir el cuarto juego de esclusas del Canal —la constitución no prevé el cuarto juego, así que no necesita aprobación del Legislativo— y ya están haciendo el estudio de factibilidad sin que nadie lo mandara a hacer. En otras palabras, nos van a endeudar hasta el cuello y ese Canal no va a ser panameño hasta que pague lo que debe', asevera.

Por su parte, Alfaro recomienda medir bien el impacto de cada acción dentro de las relaciones con el segundo usuario del Canal: ‘El problema no es haber establecido relaciones diplomáticas con China, el problema es saber administrarla'.

AMBIENTE TENSO

Fuentes informadas señalan que los EE.UU. ha transmitido por diversas vías su malestar por la ubicación que el gobierno del presidente Varela ha destinado para la embajada de China en Panamá, la cual estaría en la entrada del Pacífico al Canal.

Por otro lado, se conoce que la Cancillería de Panamá asesoró a su similar de Dominicana en el proceso de establecimiento de relaciones bilaterales con China.

De hecho, Tapia no descarta la cancelación de visas a comerciantes panameños que pidieron el estreche de relaciones con China, o incluso una intervención militar, bajo el pretexto de mantener la seguridad del Canal.

‘EE.UU. nunca ha usado el Tratado de Neutralidad para realizar alguna intervención en Panamá —ni La Invasión—. Aunque podría venir una advertencia de que se reserva el derecho de juzgar si el libre tránsito por el Canal de Panamá se encuentra en peligro', sostiene el especialista.

Al final del comunicado del Departamento de Estado se hace referencia al interés de fortalecer la institucionalidad y la democracia en los tres países. ‘Esto sugiere que los tres son frágiles y pueden ser aprovechadas por una potencia como China', subraya Alfaro.

También es interesante y revelador —continúa el exembajador— el hecho de que el Departamento de Estado haya emitido un comunicado para dar a conocer que tres embajadores han sido llamados en consulta.

‘Es normal que embajadores vayan y regresen a su país de origen con frecuencia y de manera discreta sin que sea motivo de anuncios y comunicados. El hecho de que se haya anunciado en un comunicado revela la intencionalidad de mandar un fuerte mensaje diplomático a los países anfitriones sobre un posible disgusto'. En el caso de Panamá: un 7 de septiembre, en que se celebraban 41 años de la firma de los Tratados del Canal Torrijos-Carter.