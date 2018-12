El establecimiento de relaciones comerciales con China, traerá un cambio en nuestra cultura laboral, Eddie Tapiero

Lourdes García

En una entrevista para “60 Segundos con La Estrella de Panamá”, Tapiero indicó que, al abrirse la puerta al gigante asiático, se logrará potenciar todos los servicios legales, turísticos y logísticos que tiene el país por ofrecer, sin embargo, esto requerirá una preparación sobre conocimientos del mercado local y regional.



“Se generará más competitividad comercial, algo en el cual no estamos acostumbrados, pero se ofrecerá oportunidad laboral y a la vez se impulsarán los salarios para las personas que académicamente estén bien preparadas, eventualmente este proceso creará un cambio en nuestra cultura laboral”, indicó el autor del libro “La Ruta de la Seda y Panamá” que fuese publicado este año.



Añadió que “en la mayoría de los casos las personas no se forman académicamente y solo optan por estudiar un nivel técnico para mantenerse en determinadas plazas laborales, pero que al final profesionalmente no pueden ejercer”.



Perfil del entrevistado

Eddie Tapiero es economista, escritor y estudioso en temas entre Panamá y la República Popular China