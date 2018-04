‘Es un error dejar que la crisis se agrave', Cortizo

Ismael Gordón Guerrel

Laurentino Cortizo, dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y aspirante a la candidatura presidencial, asegura que es ‘un error dejar que se agrave más' la crisis entre los tres órganos del Estado.

De acuerdo con el perredista, ‘el presidente Juan Carlos Varela debe dejar de rehuir esta situación y formar parte de la solución'.

PUNTOS CLAVES El Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo están enfrentados El dirigente perredista le recomendó al presidente como ‘primer paso sentarse a dialogar y escuchar'. Además, que el presidente Juan Carlos Varela debe dejar de rehuir esta situación y formar parte de la solución.

Cortizo le recomendó al presidente ‘como primer paso' sentarse a dialogar y escuchar. ‘Gobernar es un asunto serio y resolver la angustia e incertidumbre que atravesamos los panameños es vital para la economía del país en este momento', agregó el dirigente.

‘Los panameños necesitamos respuestas y soluciones a nuestros problemas. Panamá ha estado registrando la pérdida de miles de empleos, disminución en el consumo en hogares y comercios, y aumento en la inseguridad', apuntó el perredista.

Cortizo aseveró que ‘aunque es evidente que, ya sea por incapacidad o falta de seriedad, el presidente Varela y su gobierno no van a cumplir sus principales promesas de campaña, no es aceptable que deje a Panamá sumido en una crisis y no cumpla con el deber de actuar correctamente en la administración del Estado'.

Cortizo se pronunció de esta forma ante el enfrentamiento del Ejecutivo con el Legislativo, lo cual afecta al Judicial, tras el rechazo de dos aspirantes a magistradas designadas por el Ejecutivo y que no pasaron el tamiz de la Comisión de Credenciales.

Ayer, la Corte informó que no se admitió la demanda presentada por los diputados oficialistas.