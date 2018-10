Empresarios expresan preocupación por fallo de la Corte sobre Petaquilla

EFE

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá teme por las consecuencias que tendrá para la seguridad jurídica del país un fallo del Supremo panameño contra una Ley que avaló una concesión minera hace 20 años, que puede afectar un megaproyecto minero de cobre de más de 6.300 millones de dólares.



José Ramón Icaza, tesorero de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), dijo hoy que como representantes de las empresas privadas entienden las consecuencias del fallo, no solo para la empresa Minera Panamá, que desarrolló el proyecto minero de cobre, sino para todos los contratos ley que existen en el país.



El directivo de la patronal empresarial se refirió al asunto en el marco del anuncio hecho por Minera Panamá, en el sentido de que hoy presentó varios recursos legales para que el Supremo panameño replanté, interprete y aclare el alcance y contenido de dicho fallo.



Icaza señaló que la CCIAP solicita a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una "pronta aclaración" del fallo emitido el 21 de julio de 2017, dado que "estamos hablando de la principal inversión extranjera en la historia del país".



El empresario añadió que además de inversión de este proyecto, la concesionaria, filial de First Quantum de Canadá, trabaja con 1.400 empresas proveedoras locales panameñas a las cuales en 2017 hizo compras por unos 1.100 millones de dólares.



"Es importante mantener esa inyección económica en el país", resaltó, ya que la inversión extranjera reflejó una disminución de 13,2 por ciento al cierre del segundo semestre de 2018.



Destacó que los temas ambientales relacionados con la actividad minera están siendo atendidos por esta empresa, y que los sectores adversos que celebran el fallo "no están conscientes de cuáles son estos temas ambientales, los cuales van más allá de la reforestación".



"El mensaje que este tipo de fallos, emitido casi 10 años después de interpuesta la demanda, sobre nuestra seguridad jurídica, golpea nuestra imagen y nuestra competitividad", remarcó Icaza.



La Cámara de Comercio cree que la CSJ "tiene la oportunidad de presentar una solución innovadora para la situación en beneficio del país", afirmó.



Minera Panamá presentó hoy una batería de recursos que buscan desde la aclaración hasta la nulidad de un fallo del Supremo panameño en contra de la Ley que aprobó la concesión minera.



El paquete de recursos fue presentado este martes por la empresa Minera Panamá ante la CSJ, a través de la firma panameña de abogados Morgan y Morgan, su representante legal.



En estos recursos se le pide a la Corte Suprema que replanté la decisión adoptada en el fallo de constitucionalidad emitido el 21 de julio de 2017, que fue notificado este lunes a la compañía minera.



El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), asociación ecologista panameña, informó el 24 de septiembre pasado que el Supremo del país falló a su favor y declaró inconstitucional el "Contrato Ley 9 de 26 de febrero de 1997", que avaló la concesión minera.



Ese fallo fue en respuesta a un Recurso de Inconstitucionalidad presentado por el CIAM en 2009.



El Estado panameño y Minera Petaquilla (también de origen canadiense) firmaron en 1997 un contrato de concesión para la extracción de oro, cobre y otros minerales en la zona de Petaquilla, un cerro ubicado en el distrito de Donoso, en la provincia caribeña de Colón.



La concesión a Minera Petaquilla, que tras varias ventas cambió su nombre a Minera Panamá, vencía en febrero del año pasado, pero el actual Gobierno decidió prorrogarla por 20 años más, hasta el 28 de febrero de 2037, según fue publicado en Gaceta oficial



La ONG dijo que el fallo "implica que la prórroga concedida a Minera Panamá es nula de nulidad absoluta porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal".