Ejecutivo y productores locales acuerdan transformar la Aupsa

Gustavo A. Aparicio O.

gustavo.aparicio@laestrella.com.pa



Tras una marcha hacia la Presidencia de la República, productores de diversos rubros agropecuarios del país, que exigen al Gobierno detener las importaciones descontroladas, acordaron ayer con autoridades del Órgano Ejecutivo iniciar la transformación de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa), entidad a la que acusan de permitir las importaciones masivas, afectando al productor nacional.

La marcha se inició en horas de la mañana desde la Cinta Costera, en donde cientos de productores, muchos de ellos con pancartas en mano, exigieron un alto a las importaciones.

‘Exigimos justicia para nuestro sector productivo'. ‘Por la defensa del patrimonio de nuestros hijos y familias'. ‘El sector agropecuario está en crisis'. Estas fueron algunas de las frases plasmadas en las pancartas que portaban los manifestantes, que se movilizaban a pie, montados a caballo o arreando vacas a lo largo del recorrido.

Jorge Arango, quien se desempeñó como ministro de Desarrollo Agropecuario en los primeros tres años y medio de gestión del actual Gobierno, expresó que no es que estén en contra de las importaciones, pero se oponen a que estas se den a pesar de las cosechas locales o si existe el producto nacional.

Consideró como necesaria la revisión de los tratados de libre comercio, aunque dijo que la gran culpa es de los comerciantes panameños.

POSIBLE FRAUDE

Mientras, Raúl Rodríguez, productor lechero de la provincia de Chiriquí y presidente del Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG), manifestó que el problema mayor que existe es la falta de control por parte de las entidades estatales en las importaciones.

‘Traer productos de países que tienen un subsidio estatal y ventajas con relación al productor nacional es una competencia desleal. Hay un negociado por parte de las importadoras con Aupsa', expresó.

El rubro de la leche, explicó Rodríguez, está siendo afectado, ya que los comerciantes les hicieron una rebaja de 5 centavos por litro, debido a que están siendo golpeados por la importación de estos productos.

‘Se está trayendo leche de todas partes, que no es leche pura, son saborizantes, y esa leche no tiene ningún control de calidad', precisó Rodríguez, quien anunció que presentará una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue si esos productos están confeccionados con saborizantes y químicos o si se trata de leche natural. ‘Para nosotros no es natural y eso atenta contra los consumidores, es un fraude', apuntó .

Para el Secretario Ejecutivo de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), Euclides Díaz, además de las importaciones está el tema de la inocuidad de los alimentos que se importan. ‘Hay fraudes que se cometen, productos que dicen tener leche y no tienen leche, productos a los que no se les hacen los exámenes a la entrada para ver si efectivamente no están contaminados', precisó.

ACERCAMIENTO

Tras la marcha, una comisión de productores se reunió en la Presidencia de la República con el ministro de Desarrollo Agropecuario, Enrique Carles; el ministro de Comercio e Industrias, Augusto Arosemena, y el gerente general del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), Ricardo Solís.

Luego de unas horas, ambas partes pactaron abrir un proceso de análisis para iniciar la transformación de la Aupsa.

El ministro Carles explicó que se reunirán nuevamente hoy. Asimismo, se nombró una comisión de seguimiento para analizar la situación de las cadenas agroalimentarias activas y los conceptos técnicos para revisar la ley de la Aupsa. Se busca presentar una propuesta para una nueva institución que sea integral, que no solo proteja y regule las importaciones, sino que brinde las facilidades a los productores locales para exportar.

‘Esta es la intención de los tres ministerios (Desarrollo Agropecuario, Comercio y Salud), crear una nueva entidad, pero mientras eso pasa debemos hacer una auditoría técnica dentro de la institución y cruzar la base de datos con aduanas para detectar flujos irresponsables de importaciones que se están haciendo', precisó Carles.

En tanto, el ministro de Comercio, Augusto Arosemena, manifestó que, por el momento, no se ha pensando revisar los tratados de libre comercio. ‘Eso es muy complejo, es como abrir una caja de Pandora, estos ya incluyen normas de salvaguarda a los productores nacionales que se pueden aplicar', precisó.

