Educación sexual: ¿cómo enseñar a los jóvenes?

CORINA RUEDA | ABOGADA |

‘ES UN DEBER PROTEGER LA INTEGRIDAD PERSONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, QUE TIENEN DERECHO DE TENER LAS HERRAMIENTAS QUE SE OBTIENEN A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN'

¿ESTÁ DE ACUERDO CON QUE EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS SE IMPARTA EDUCACIÓN SEXUAL Y POR QUÉ?

¡Por supuesto que estoy de acuerdo! Panamá, como república que es, tiene el deber de proteger la integridad personal de todos sus ciudadanos, y los niños, niñas y adolescentes, al ser sujetos de derecho, tienen derecho de tener herramientas que se obtienen a través de la educación para tomar decisiones sobre sus vidas en todos los aspectos, incluyendo en la sexualidad que compone mente, cuerpo y alma.

¿LOS DIPUTADOS DEBERÍAN RETOMAR EL DEBATE DEL PROYECTO DE LEY SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL?

Más que retomar el proyecto de ley 61, que terminó siendo un mamotreto por la interferencia de los grupos fundamentalistas, el Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de empezar a capacitar profesores en esta materia e implementarla, ya que se tiene todos los argumentos legales para dar educación en sexualidad. Lo que sí, por ser un tema de visión estatal, debemos tener es una ley que reconozca plenamente nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos, que son derechos humanos, incluyendo el derecho a recibir educación en sexualidad.

SI ORGANISMOS TAN IMPORTANTES COMO LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS HABLAN DE IMPLEMENTAR EDUCACIÓN SEXUAL, ¿A QUÉ OBEDECE QUE EXISTAN SECTORES QUE SE OPONEN?

El problema verdadero es que se han dejado guiar por unos cuantos ‘líderes' que andan alzando biblias y cruces, y que al final, desde mi punto de vista, están empecinados en mantener la ignorancia y los círculos de pobreza de los cuales se benefician con diezmos y ‘donaciones'.

LA CIFRA DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS NO DISMINUYE, TODO LO CONTRARIO, SE MANTIENE O AUMENTA. ¿CONSIDERA QUE CON LA EDUCACIÓN SEXUAL EN LAS ESCUELAS SE PUEDE REVERTIR ESA REALIDAD?

Los números en países donde se ha implementado educación en sexualidad hablan por sí mismos. No solo habría disminución de embarazo no deseados, también reduciríamos las ITS (infecciones de trasmisión sexual) y casos de VIH, que nos deberían preocupar más; también tendríamos adolescentes con mejor autoestima, menos casos de bullying y mayor planificación de vida.

EL MEDUCA TIENE PLANES DE IMPLEMENTAR LAS GUÍAS DE EDUCACIÓN SEXUAL ANTES DE QUE FINALICE EL PRÓXIMO AÑO LECTIVO. ¿QUE PIENSA DE AL RESPECTO?

El Meduca tiene todas las herramientas jurídicas y la jurisdicción para implementar las guías para docentes y padres de familia... es con ellos con quienes se debe iniciar las disminución de prejuicios en esta materia.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE QUE EN PANAMÁ SE IMPARTA EDUCACIÓN SEXUAL?

Menos ignorancia, menos tabúes, menos embarazos no deseados, menos ITS, menos VIH.

¿CUÁLES SERÁN LAS CONSECUENCIAS, EN CASO DE QUE NO SE IMPARTA EDUCACIÓN SEXUAL EN LAS ESCUELAS?

La situación actual empeorará. Panamá está al nivel de Irak y Afganistán en países con mayor incremento porcentual de casos de VIH, más que Haití. Más que los embarazos no deseados, esto debería preocuparnos más. La comarca Ngäbe Buglé está en estado crítico en esta materia, y aquí en Panamá, en pleno siglo XXI, seguimos en la misma discusión de la Edad Media, sobre si hay que tomar en cuenta los datos y la ciencia o a lo que dicen los dirigentes de grupos religiosos.

¿QUÉ DEBE PREVALECER, LA CREENCIA RELIGIOSA O EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO PARA DICTAR POLÍTICAS SOCIALES, COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN SEXUAL?

El conocimiento científico y la ética, que van de la mano íntimamente. Las creencias religiosas jamás deben prevalecer porque las políticas públicas deben ser laicas.

LAS RELIGIONES PROMUEVEN LA ABSTENCIÓN SEXUAL. ¿ES FUNCIONAL ESTA MEDIDA?

Además de la educación en sexualidad que promovemos los grupos a favor, también abogamos por la abstinencia. La abstinencia siempre será el método más efectivo para prevenir embarazos, ITS y VIH, pero por eso no se van a dejar de enseñar otras formas de prevención.

‘EL MEDUCA DEBE SUPERVISAR MEJOR LOS TEXTOS ESCOLARES Y NO PERMITIR IDEOLOGÍA DE GÉNERO EN LOS TEXTOS ESCOLARES DE NUESTRAS ESCUELAS'

¿ESTÁ DE ACUERDO O NO CON QUE EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS SE IMPARTA EDUCACIÓN SEXUAL Y POR QUÉ?

Sí debe impartirse educación sexual, basada en valores y afectividad y respeto al cuerpo. Para reforzar la autoestima y el valor de sí mismo.

¿LOS DIPUTADOS DEBERÍAN RETOMAR EL DEBATE DEL PROYECTO DE LEY SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL?

De hecho, ya se hizo un esfuerzo de adecuar el proyecto de ley 61, muy positivo y que se encuentra aprobado en primer debate. No sabemos por qué después de tantos meses no lo tienen en el orden del día en el pleno de la Asamblea Nacional, para aprobarlo en segundo y tercer debate.

SI ORGANISMOS TAN IMPORTANTES COMO LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS HABLAN DE IMPLEMENTAR LA EDUCACIÓN SEXUAL, A SU JUICIO, ¿A QUÉ OBEDECE QUE EXISTAN SECTORES QUE SE OPONEN?

CORINA CANO | ABOGADA

Debido a que las Naciones Unidas incorpora la denominada EIS (Educación Integral en la Sexualidad), que es una marca registrada que pretende incorporar ideología de género y darle a los niños y jóvenes el ejercicio absoluto de la salud sexual y reproductiva, sin intervención de los padres y madres de familia. La libertad en la salud sexual y reproductiva como lo contempla EIS incluye el hecho de que no se nace hombre, no se nace mujer... eres hombre o mujer de acuerdo a cómo te sientas, es una ‘construcción social'.

LA CIFRA DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS NO DISMINUYE, TODO LO CONTRARIO SE MANTIENE O AUMENTA. ¿CONSIDERA QUE CON LA EDUCACIÓN SEXUAL EN LAS ESCUELAS SE PUEDE REVERTIR ESA REALIDAD?

Lo que realmente considero puede influir es que se fortalezcan las políticas públicas a favor de la infancia y de la familia, a fin de que los padres y madres de cualquier nivel económico tengan acceso a las atenciones psicológicas para brindar las orientaciones necesarias en todos los aspectos de la formación integral de niños y adolescentes. Eso sí, que sea efectivo, eficaz y directo. Hoy día no hay ese acceso directo y constante, los padres y madres no saben a dónde ir frente a la rebeldía de sus hijos, y suben y bajan escaleras sin respuestas. En cuanto a la Ley 60 de 2016, que reforma la Ley 29 del 2002 sobre la menor embarazada, existe una obligación del Estado.

EL MEDUCA TIENE PLANES DE IMPLEMENTAR LAS GUÍAS DE EDUCACIÓN SEXUAL ANTES DE QUE FINALICE EL AÑO LECTIVO. ¿QUÉ PIENSA AL RESPECTO?

Aún no hemos tenido acceso a las guías a implementar. Es importante que los padres de familia y quienes alertamos a la ciudadanía del nefasto contenido de las guías de educación sexual que se promovió en el año 2016 participemos y demos nuestra opinión, como también alertamos acerca de los textos escolares con claros contenidos de ideología de género, que utilizan los niños y jóvenes en escuelas públicas y privadas... las editoriales se vieron obligadas a hacer los correctivos. El Meduca debe supervisar mejor los textos escolares, y no permitir ideología de género en los textos de las escuelas.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE QUE EN PANAMÁ SE IMPARTA EDUCACIÓN SEXUAL?

Reitero, es importante la educación sexual, siempre que sea basada en valores, afectividad, principios y respeto al cuerpo.

¿CUÁLES SERÁN LAS CONSECUENCIAS EN CASO DE QUE NO SE IMPARTA EDUCACIÓN SEXUAL EN LAS ESCUELAS?

Lo que es incorrecto es pretender promover o motivar la sexualidad desde los cuatro años, cuando lo que se debe promover es el respeto y la dignidad hacia el propio organismo.

AL MOMENTO DE DICTAR POLÍTICAS SOCIALES, COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN SEXUAL, ¿QUÉ DEBE PREVALECER, LA CREENCIA RELIGIOSA O EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO?

Ambos aspectos son importantes. Siempre con el respeto a las convicciones de los padres y madres de familia, ese respeto debe prevalecer.

DIVERSOS SECTORES, COMO LAS IGLESIAS, PROMUEVEN LA ABSTENCIÓN SEXUAL EN LA JUVENTUD. ¿ES FUNCIONAL ESTE MEDIDA?

Sí, la abstinencia es la más efectiva, dado que previene del embarazo y las enfermedades de transmisión sexual. Es importante hablarles a los adolescentes de la maternidad y paternidad responsable. No se trata de quitarle la idea al adolescente de tener una familia e hijos. Lo que se busca es transmitir las responsabilidades que amerita el caso. Para ello es importante contar con independencia personal y económica. Eso solo se puede lograr a través del estudio.