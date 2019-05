Educación: la apuesta de un viceministerio y los eternos problemas

José Arcia

jarcia@laestrella.com.pa



‘LAS COMPAÑÍAS QUE GANAN LAS LICITACIONES NO CUMPLEN CON SU RESPONSABILIDAD, ENTREGAN TARDE O NO TERMINAN LOS TRABAJOS, UTILIZAN MATERIALES DE MALA CALIDAD'

ESTAMOS A MITAD DE AÑO Y PERSISTEN LAS QUEJAS POR LAS MALAS CONDICIONES DE LOS CENTROS ESCOLARES. ¿QUÉ ANÁLISIS AMERITA ESTE PANORAMA?

La situación de los centros educativos en cuanto a su infraestructura es muy deplorable. La Defensoría del Pueblo hizo un diagnóstico de la situación de los centros educativos e indica que hay 110 centros que están en malas condiciones. Las escuelas no cuentan con un mantenimiento permanente, lo que ha agudizado su situación. Además, debido a la burocracia hasta para la reparación de una lámpara hay que hacer una serie de papeles y demora meses en un proceso que, al fin, no tiene ningún control, si es eso lo que buscan. El otro aspecto es que las compañías que ganan las licitaciones no cumplen con su responsabilidad, entregan tarde o no terminan los trabajos y utilizan materiales de mala calidad, sin importarles que son niñas y niños los que están en estos centros educativos.

EN ABRIL DE 2017 SE CREÓ EL VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN CON LA FINALIDAD DE ATENDER ESTOS PROBLEMAS. ¿CONSIDERA QUE LA INICIATIVA HA CUMPLIDO CON SU PROPÓSITO?

Hay que indicar dos cosas: una es la Dirección de Mantenimiento, que tiene que atender y darle seguimiento a los centros educativos y que se hace muy limitadamente; y lo otro es lo de infraestructura. En cuanto a la infraestructura, hay que indicar que se han dado una serie de paros en las escuelas debido a las condiciones en que se encuentran los centros educativos. Pareciera que no se ha respondido con la agilidad y rapidez con la que se necesita, para ello es necesario brindar un debido seguimiento a las compañías que se ganaron la licitación y velar por la calidad del trabajo y de los materiales.

HAN PASADO CINCO GOBIERNOS DESPUÉS DE LA INVASIÓN QUE HAN PROMETIDO MEJORAR EL SISTEMA EDUCATIVO Y LOS RESULTADOS HAN SIDO OTROS. A SU JUICIO ¿POR QUÉ EL PAÍS NO HA AVANZADO HACIA UN SISTEMA DE EDUCACIÓN DE CALIDAD?

Porque no hay una política de Estado para educación, no hay voluntad política y, por lo tanto, no se destinan los recursos necesarios para mejorar la calidad de la educación. Hoy (ayer) precisamente se presentó un informe llamado ‘Crecer', en lo que a mí respecta sentía mucho dolor al ver los resultados. Esta investigación debe ser analizada por los educadores, por las autoridades educativas que asumirán la dirección del Ministerio de Educación a partir del primero de julio: les permitirá contar con una información que contribuye a definir el quehacer educativo.

LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN DATA DE 1946. AUNQUE ESTA HA TENIDO VARIAS REFORMAS, ¿CONSIDERA QUE LLEGÓ EL MOMENTO DE SENTARSE A DISCUTIR UNA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN?

Me parece que el problema no es la Ley, mientras tengamos el 70% de las escuelas primarias multigrado, premedias multigrado, media multigrado y las telebásicas (un educador facilitando las trece asignaturas), la calidad de la educación seguirá quedando para un grupo reducido de estudiantes.

¿QUÉ ESPERA EN MATERIA DE EDUCACIÓN DEL NUEVO GOBIERNO QUE SE INSTALARÁ EL 1 DE JULIO?

Más que esperar, demandaremos la eliminación de manera progresiva de los centros educativos multigrado, que se cumpla el acuerdo de terminación de huelga de 2016, destinando el 6% del Producto Interno Bruto para Educación y que sea bien utilizado. Esperaría que estudien y analicen el informe de la prueba ‘Crecer', pero no para conocerlo solamente, sino para definir una política de Estado y tener claro el cómo hacer para mejorar la calidad de los estudiantes a nivel nacional. Y esperaría una transformación institucional del Meduca, tal como lo planteó la Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP) en sus 25 medidas urgentes que se le presentaron a las y los candidatos presidenciales, el pasado 22 de marzo.

‘ES NECESARIO PREPARAR UN DIAGNÓSTICO CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE EL ESTADO REAL DE TODAS LAS ESCUELAS DEL PAÍS'

ESTAMOS A MITAD DE AÑO Y PERSISTEN LAS QUEJAS POR LAS MALAS CONDICIONES DE LOS CENTROS ESCOLARES. ¿QUÉ ANÁLISIS AMERITA ESTE PANORAMA?

En esta situación, que se repite cada año, coinciden varios problemas, todos de tipo administrativo. Por una parte, es necesario preparar un diagnóstico con la participación de la comunidad educativa sobre el estado real de todas las escuelas del país con un presupuesto para su adecuación y con esa información elaborar un plan de intervención que debe cumplirse sin excusas de ningún género.

EN ABRIL DE 2017 SE CREÓ EL VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN CON LA FINALIDAD DE ATENDER ESTOS PROBLEMAS. ¿CONSIDERA QUE LA INICIATIVA HA CUMPLIDO CON SU PROPÓSITO?

Realmente la medida no ha evitado que continuemos comenzando el año escolar con demandas de parte de las escuelas por mejoras en la infraestructura. Parece que ha faltado la voluntad política para darle al tema la importancia que merece y nos hemos perdido en decisiones burocráticas que no ayudan a resolver los problemas.

HAN PASADO CINCO GOBIERNOS DESPUÉS DE LA INVASIÓN QUE HAN PROMETIDO MEJORAR EL SISTEMA EDUCATIVO Y LOS RESULTADOS HAN SIDO OTROS. A SU JUICIO, ¿POR QUÉ EL PAÍS NO HA AVANZADO HACIA UN SISTEMA DE EDUCACIÓN DE CALIDAD?

Considero que los actores que pueden mejorar el sistema: educadores, estudiantes, directores de escuela, padres de familia y la misma sociedad civil, no han sabido exigir los derechos que tienen de contar con una educación de calidad. Es necesario que denuncien los problemas y que participen en su solución. Este tema sobrepasa las capacidades de Meduca. Ya es hora que Meduca descentralice el sistema y distribuya las responsabilidades entre los miembros de las comunidades educativas otorgándoles poder de decisión.

LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN DATA DE 1946. AUNQUE ESTA HA TENIDO VARIAS REFORMAS, ¿CONSIDERA QUE LLEGÓ EL MOMENTO DE SENTARSE A DISCUTIR UNA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN?

Sin duda alguna. En esta sociedad donde el cambio en la realidad social, política, tecnológica y productiva de los últimos años ha sido acelerado, se requiere adecuar la legislación para contemplar el nuevo escenario del siglo XXI de manera que el sistema educativo permita formar el ser humano solidario, participativo y productivo que este momento exige.

¿QUÉ ESPERA EN MATERIA DE EDUCACIÓN DEL NUEVO GOBIERNO QUE SE INSTALA EL 1 DE JULIO?

Que coloque la educación como prioridad en la agenda nacional, aumentando el presupuesto dedicado a educación, administrándolo con transparencia y eficacia, mejorando la capacitación de los docentes, efectuando una supervisión objetiva e independiente, aumentando la cobertura preescolar, evitando la deserción en la formación media y en general promoviendo el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el Compromiso Nacional por la Educación apoyando a Copeme.