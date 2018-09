Discurso a los Jóvenes de América

Carlos Iván Zúñiga (1926-2008)

En estos momentos críticos que vive la humanidad, hablar a jóvenes de América constituye un deber superior e insoslayable. No se trata de volcar las experiencias propias sobre surcos ansiosos de la buena semilla, sino de suscitar o promover inquietudes, diálogos y tareas sobre los problemas que afectan por igual a todos nuestros países.

Es obvio que las asociaciones juveniles de hoy poseen un ideario muy distinto al que poseía la generación precedente. Se afianza más el espíritu de solidaridad. No digo que hoy se crea ese espíritu, sino que ahora tiene un perfil más acentuado. Ayer los jóvenes inscritos en los clubes cívicos se ocupaban de las acciones que buscaban el bienestar con una política muy cerca de la conmiseración que despertaban las precariedades sociales. Se limitaban a las gestiones propias de una excelente asistencia. Y era grande esa gestión humana.

Hoy los jóvenes de estos clubes se inquietan porque no quieren limitar su participación a la simple asistencia en el drama social, económico, cultural y político. De lo restringido del pasado, hoy, sin caer en el partidarismo político, ansían el protagonismo de políticas que encajen con la probidad y que resuelvan los graves problemas sociales contemporáneos.

Yo diría que en esta hora de la gran encrucijada —la hora de la búsqueda de la buena brújula—, tiene la inquietud colectiva, la inquietud juvenil, un solo derrotero: la participación ciudadana.

En un principio, como objetivo social, se encarnó lo representativo. Se habla de democracia representativa que es la que ha venido imperando y la que viene naufragando como sistema. Se tenía esa democracia como un proyecto político eficiente. Bastaba con la representatividad, de modo que el pueblo soberano declinaba en los Órganos del Estado todo su poder.

Agotada la elección del representante, llámese mandatario, legislador, alcalde o magistrado, se agotaba igualmente la participación del pueblo. Eso se llama democracia representativa. Pero en la hora actual, ante las irresponsabilidades y carencias del sistema, se viene dando un paso firme y profundo para lograr el perfeccionamiento de la democracia incorporando el concepto de participación ciudadana en el estudio y solución de los problemas nacionales.

No es que se quiera volver a los tiempos del Ágora griega donde todo el pueblo participaba directamente en todo, lo que se quiere es que toda la sociedad tenga injerencia en la formulación de su destino o dicho en palabras amables: que el pueblo sea arquitecto permanente de su futuro.

Es la hora en que vivimos. Es la hora de la sociedad civil, a la que pertenecemos todos y a la que debemos organizar todos para que no sea manipulada por quienes se sienten con el exclusivo derecho de representarla. Hoy la inquietud encontró un campo fértil, el campo del diálogo, presupuesto y esencia de la participación. En el diálogo la sociedad se realiza, en el diálogo los Gobiernos encuentran los apoyos que le niega el egoísmo partidarista.

Es bueno precisar que el papel de la sociedad civil no debe entenderse como contrario o supletorio al papel de la sociedad política, sociedad que encuentra en los partidos políticos su expresión orgánica y dinámica. Son papeles autónomos, pero que pueden y deben armonizarse como ideal y siempre atendiendo el grado de participación y de democracia interna que regularice ambas entidades sociales.

Al sugerir la participación ideológico de la sociedad civil como fundamento de un retorno a una democracia cierta pretendo dar un carácter universal a las tareas de los asociados. Vincular esas tareas a los principios, a los valores, hacer de ellos un programa de realizaciones a corto plazo, he allí el desiderátum de la sociedad civil.

No creo en una sociedad civil sin proyectos que se mueve en el vacío sin sustancia, con la agilidad infecunda de la ardilla. Creo en una sociedad civil vertebrada en estructuras morales, en valores morales, en principios democráticos. Ni creo en una sociedad civil que solo se dedique a espulgar los pasivos de las instituciones gubernamentales, como si fueran partidos opositores o confundiéndose con ellos, sin acompañar ese afán crítico con una docencia sobre el deber ser. Porque en el abordaje de los problemas sociales no se debe ignorar la parábola de la lógica y sobre todo la que supedita el pensamiento y la controversia humana a las virtudes de saber sustentar la tesis, la anti-tesis y la síntesis. Es lo que debe caracterizar el papel objetivo y escrupuloso de la sociedad civil.

. Solo en la confrontación respetuosa y tolerante de las ideas puede obtenerse un fin.

Mientras ello no ocurra cada sector será portador de su verdad y viviremos repitiendo la anécdota de los tres ciegos que alguna vez tuvieron visión pero que nunca habían visto un elefante. Enfrentados a dicho animal uno le tocó la panza y dijo que el elefante tenía forma de paila. Era su verdad y no aceptaba otra. El otro le tocó la pata y dijo que tenía forma de columna. Esa fue su verdad. El último le tocó la oreja y dijo que tenía de abanico. Esa era su verdad. La sensación de cada uno, sin someterla a debate, sin confrontarla con las otras sensaciones, sólo ofrecía la alternativa de la terquedad de ajustarse a una verdad parcial, relativa, pero la síntesis en este caso, como en todos de la existencia, solo se logra con el convencimiento, vía de tolerancia, que la verdad final solo se logra en el intercambio libre de todas las verdades. He allí la virtud del diálogo humilde que debe trillar la sociedad civil.

La sociedad no es estática, vive en constante evolución, y así ocurre con las tareas generacionales, unas distintas a otras, pero todas con un gran contenido altruista o generoso.

Si mi generación, la de los panameños que comenzaron a actuar en la vida pública en la cuarta década del siglo XX, se dedicó a luchar por el perfeccionamiento de la independencia nacional, las actuales generaciones tienen la misión privilegiada de luchar por el perfeccionamiento de los valores democráticos y de la misma democracia.

¿Qué hicimos los jóvenes de las primeras generaciones republicanas? Tomar conciencia de nuestra realidad institucional. Ser conscientes de una dura realidad: nacimos como República con dogales que limitaban nuestra independencia, que la mediatizaban. El Acta de Independencia de 1903 consignaba compromisos, propósitos, sobre todo los relativos a la preservación de la libertad, pero paralelamente se impusó el Tratado Hay-Bunau Varilla que ponía en entredicho la naturaleza legítima de la independencia.

Los próceres y los estadistas de la época eran conscientes de los agravios contractuales, pero dejaron a las luchas y a las hazañas de las futuras generaciones el perfeccionamiento de la soberanía nacional. A diferencia de otras naciones que solo tuvieron un solo acto independentista, la nación panameña ha tenido numerosas actas de independencia porque en cada acto de reafirmación nacional el panameño sellaba una nueva independencia.

Yo pertenezco a la generación que hizo posible el derrumbe de muchas estructuras coloniales en el Istmo. El acontecimiento inicial de la sacudida final se dio el 12 de diciembre de 1947 cuando la juventud unida al pueblo logró el desalojo de 114 bases militares de los Estados Unidos diseminadas a lo largo de todo el territorio nacional.

El acontecimiento más trascendente de la historia patria se dio el 9 de enero de 1964 cuando la juventud estudiosa se enfrentó al Ejército de los Estados Unidos y logró cambiar por siempre la ruta de la diplomacia: no más tratados, no más ocupación, el Canal es nuestro.

En los proyectos inmediatos, después de 1904, los Tratados negociados en 1976, ya los Estados Unidos pactaron entregar el Canal y todas las áreas adyacentes y retirar del país sus tropas.

El pueblo no aceptó las fórmulas de 1967 porque dilataban su presencia a pocos años luego del 2000 y quería el final de la presencia norteamericana lo más pronto posible.

A pesar de que aun el país tiene una asignatura pendiente para perfeccionar su soberanía, sin peligros pactados, asignatura que significa la derogatoria del Tratado de Neutralidad que nos coloca bajo el paraguas del Pentágono, hoy somos dueños del territorio nacional, sin enclaves sometido a otras jurisdicciones, el canal es nuestro y una sola bandera ondea en todo el territorio nacional.

A partir del instante en que se perfeccionó la independencia, la juventud y el pueblo se quedó sin sus banderas tradicionales o fundamentales. Pero como si todo respondiera a una carrera de relevo sin fin queda otra bandera tan trascendente como la histórica y es luchar, repito, por el perfeccionamiento de nuestra democracia y de sus valores y de los valores cívicos y morales de la sociedad. Es el debate de nuestros tiempos. Es el gran diálogo que estrenarán, sin duda, en este recinto los jóvenes de otros países reunidos en buena hora. Es el diálogo que a mi juicio debería seguir las pautas del gran puertorriqueño Eugenio Mariax de Hostos que quería, primero que todo, una confederación de Espíritus que uniera a nuestros pueblos.

Las tareas que están a la vista no son clandestinas y son anheladas en toda la sociedad.

Como Bolívar tiene mucho que hacer aún en el mundo, volvamos a él para encontrar los derroteros.

El Libertador, en frases cortas, entregó a la posteridad un mensaje regulador de la conducta humana.

Al sugerir que los pueblos de América necesitaban moral y luces, sentenció que la ‘la inteligencia sin probidad es un azote'.

