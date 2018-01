Diputados recriminan manejo de estadísticas de fracasos por el Meduca

Guadalupe León B.

gleon@laestrella.com.pa



Diversos miembros de la Asamblea Nacional (AN) expresaron su preocupación por las altas estadísticas de fracasos y de aquellos estudiantes que tienen que repetir el año 2017. Desde el martes, los estudiantes que han fracaso hasta tres materias iniciaron las clases de los cursos de reválida, lo que ha abarrotado los centros educativos.

Hasta la fecha el Ministerio de Educación (Meduca) no ha dado una cifra exacta de alumnos reprobados en el 2017, pero de acuerdo con las estadísticas del 2016 hubo 48,864 alumnos que reprobaron hasta en tres materias.

Este año las materias mayormente reprobadas son matemáticas, español, física, biología y química, pero ahora se suman estudinates que no pasaron educación física y dibujo (que sería artística).

La primera en pronunciarse ante esta situación ante el pleno de la Asamblea fue la diputada Dalia Bernal, quien cuestionó al Meduca por el alto índice de estudiantes que tendrán que hacer reválidas.

Bernal dijo que la cifra está cercana a los 47 mil estudiantes reprobados, pero cuestionó al Medica por las estadísticas de los estudiantes que deben repetir el año que según cálculos de la también educadora, pueden ser 15 mil estudiantes, lo que eleva la cifra a 60 mil.

Para Bernal, cuando se habla de estudiantes fracasados, eso quiere decir que el sistema educativo ha fracasado, lo que incluye al docente, el director del plantel, el Meduca y los padres de familia "que solo van a la escuela a buscar la beca universal", dijo.

Bernal también cuestionó que las direcciones que regionales del Meduca no revelan las estadísticas de estudiantes fracasados a pesar de que el año escolar ya terminó.

La diputada Iracema de Dale compartió la crítica de Bernal. "No es posible que a esta fecha el Meduca no tenga la cifra de estudiantes que reprobaron", cuestinó la diputada colonense, quien preguntó al Meduca ¿qué están haciendo?

De Dale aseguró que la beca universal está desmotivando a los estudiantes "que ahora no estudian porque saben que igual tienen la beca universal después que van a la revalida". por lo que pidió ante el pleno de la Asamblea revisar que se está haciendo con esta beca.

Mientras que el diputado Elias Castillo pidió a la presidenta de la Asamblea, Yanbel Ábrego que enviaran a la titular de Educación, Marcela Paredes, el acta de la sesión para que conozca la preocupación que existe.

Para la profesora y experta en materia educativa, Ileana Gólcher, las posibles causantes de los fracasos se debe al método de evaluación que se utiliza en el nivel de educación básica general.

Explicó que “el plan de estudio da 12 asignaturas y ese estudiante de repente obtiene un 2.5 en las asignaturas básicas, pero como es sumativo le agregan la calificación que obtuvo en materias que no son básicas y así pasa el año y llega hasta quinto o sexto grado”, sin embargo ha fracasado en matemáticas o ciencas, no tiene comprensión de lectura, y otra serie de deficiencias.

Gólcher considera que con la beca universal están premiando aquellos estudiantes reprobados, porque a pesar de haber fracasado ellos (los estudiantes) reciben la beca y el estudiante no siente que ha incumplido con sus deberes, ya que en un mes lo que dura el tiempo de reválida no es suficiente para cubrir lo que no hicieron en todo un año escolar.