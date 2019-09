De Dianous atraerá a inversionistas de EE.UU. alejados del país

Gustavo A. Aparicio O.

gustavo.aparicio@laestrella.com.pa



Panamá enviará a los inversionistas de Estados Unidos el mensaje de que asuntos como los licitaciones o contrataciones públicas en nuestro país se harán con total transparencia.

Esta es la posición que llevará a Estados Unidos el embajador plenipotenciario de Panamá en Washington, Juan Ricardo De Dianous, con miras a traer de regreso a inversionistas norteamericanos al país.

De Dianous, quien ayer compareció ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional, a presentar sus credenciales, manifestó que una de sus tareas en Washington será promover a Panamá como destino de inversiones y de turismo.

‘Yo creo que el Gobierno tiene obras importantes que realizar en el futuro y nos encantaría que más empresas norteamericanas participen en esos procesos de licitación de esas obras', indicó.

Aunque no precisó por qué empresas norteamericanas no participan o no ganan licitaciones de grandes proyectos de construcción o de obras públicas en Panamá, De Dianous expresó que los inversionistas norteamericanos se han apartado un poco.

‘Yo creo que nos corresponde a nosotros, al igual que ellos, ver cómo fortalecemos esa relación, y que ellos se den cuenta de que hay oportunidades. La idea es que va a ser un gobierno de transparencia, se va a revisar la Ley de Contrataciones Públicas y creo que eso hace que el ambiente sea más propicio y más atractivo para la inversión extranjera en Panamá', afirmó De Dianous.

En tal sentido, manifestó que para reactivar la economía panameña ejecutará un programa integrado para la promoción de inversiones en sectores específicos, como lo son el agroindustrial, agropecuario, marítimo, portuario y de infraestructura, entre otros.

Lista discriminatoria

Explicó además que otro objetivo a cumplir durante su misión como embajador será sacar a Panamá lo más rápidamente de las listas discriminatorias. Este esfuerzo, dijo, incluye promover la plataforma financiera e informar de manera oportuna todos los avances que se hagan en materia fiscal y de trasparencia.

‘Estamos Lumes quatue min utat ex er se el ut luptat dit sequate essit ex exer sustio odolore etmin utat ex er se el ut luptat dit lore asaasassa REBECA GRYNSPAN, CANDIDATA A SECRETARIA

‘Panamá está preparado para cumplir con los requisitos y salir oportuna y rápidamente de esa lista', destacó el embajador.

Manifestó también que el tema de la seguridad nacional y el combate al narcotráfico serán prioridades que se mirarán muy de cerca.

‘Es nuestra misión la de promover la perspectiva de la República de Panamá y gestionar la cooperación con los Estados Unidos para atender temas que afectan nuestra seguridad nacional, como lo son el narcotráfico, el control de flujos migratorios, la proliferación de armas de destrucción masiva, el financiamiento del terrorismo y la respuesta a crisis regionales que atenten contra la paz y la estabilidad hemisférica', enfatizó.

‘Panamá está preparado para cumplir con los requisitos y salir rápidamente de esa lista', JUAN R. DE DIANOUS EMBAJADOR EN EE.UU.

De igual manera, indicó que velará activamente por los intereses nacionales y por la defesa de nuestra plataforma de servicios.

‘Nuestro mensaje debe ser claro: Panamá está preparado para asumir los desafíos del futuro y volver a jugar un rol importante en el ámbito internacional. Somos un país de oportunidades y nuestra plataforma de servicios es robusta y confiable', afirmó.

Al respecto, el viceministro de Relaciones Exteriores, Federico Alfaro Boyd, expresó que la política exterior del actual gobierno está basada en dos pilares muy importantes: Uno de ellos es defender los intereses nacionales y el otro es que la política exterior sea un instrumento de desarrollo económico y social.

‘Nosotros estamos comprometidos desde la Cancillería, utilizando nuestra red de embajadas y consulados para que ese desarrollo social, cultural incluyendo el uso de becas, sea coordinado con las diferentes instancias del Ejecutivo y del Legislativo para que esas becas lleguen a quienes tengan que llegar', señaló.

Alfaro dijo estar convencido de que el embajador De Dianous va a representar a Panamá, a sus intereses y a sus ciudadanos de forma muy positiva, ante Estados Unidos, el principal socio estratégico, comercial y el usuario número uno del Canal de Panamá.