Detienen en Argentina a una mujer vinculada al caso Odebrecht en Panamá

José Arcia

jarcia@laestrella.com.pa



El Ministerio Público informó, esta mañana, que en Argentina fue detenida una mujer vinculada al escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht en Panamá. Se trata de una brasileña que operaba en Panamá como "testaferra" para crear sociedades que eran usada para mover dinero de la constructora para el pago de coimas.

Una fuente del Ministerio Público informó que hay varios señalamiento en contra de esta suramericana, cuyo nombre no fue revelado.

Las autoridades están a la espera de la extradición a Panamá de esta última detención por las investigaciones del caso Odebrecht. Las fiscales Anticorrupción, Tania Sterling y Zuleyka Moore, indicaron, en el noticiero matutino de Telemetro, que 12 personas aún están prófugas, a pesar que mantienen alerta internacional de la Interpol.

Algunos, narraron, han contratado abogados para contrarrestar la orden internacional en la sede principal de la Interpol en Lyon, Francia.

Las fiscales también volvieron a reiterar la necesidad de que el Segundo Tribunal Superior acepta la apelación que presentaron en contra del fallo del Juzgado Duodécimo Penal en negar la extensión por seis meses más a la investigación.

Ambas manifestaron su preocupación si no se concede el plazo de seis meses para concluir la investigación porque quedaría inconclusa. “El país no podría saber toda la verdad sobre esta caso en caso de que no se conceda el plazo”, dijeron.

La Fiscalía Anticorrupción ordenó la detención de 26 personas entre las que se encuentran exministros de Estado.

Las fiscales confirmaron que se han recuperado $266 millones, de los cuales $11 millones se lograron recuperar entre noviembre del año pasado y lo que va de este año y que $15 millones se recuperaron como producto de los acuerdos de pena que se han logrado con algunos vinculados al escándalo de corrupción.