Designados tendrán que esperar el lunes para enfrentar al pleno

Adelita Coriat

acoriat@laestrella.com.pa



Las candidatas al cargo de magistradas designadas por el Ejecutivo, la exfiscal Especializada Anticorrupción Zuleyka Moore, y Ana Lucrecia Tovar, esposa del exviceministro de Finanzas Iván Zarak, han librado una primera batalla en su camino a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Con ellas, también pasaron el primer filtro tres suplentes: Judith Cossú para la Sala Primera de la Corte, Katia De Bello como suplente para la Sala Tercera de la Corte, y Luis Camargo, como suplente a la Sala Primera de la Corte.

Después de un largo proceso, que inició el 15 de diciembre en la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, las candidatas contaron con los votos de la mayoría de los miembros de la Comisión, cuatro del partido oficialista; más uno del diputado José Muñoz quien ha emprendido camino político en su propio colectivo.

Los tres diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y uno de Cambio Democrático (CD) rechazaron la designación del Ejecutivo en los cargos principales.

Al finalizar la votación, el diputado Luis Eduardo Quirós, presidente de la Comisión, indicó que el lunes próximo la votación irá al Pleno. Ahí es donde se espera una de las peleas más arduas para los candidatos. No tanto para los suplentes, sino para Moore y Tovar, a quienes la opinión pública cuestiona por sus vínculos con el Ejecutivo. A Tovar le reprochan haber sido activista del Panameñista, y a Moore, haber sesgado las investigaciones del caso Odebrecht al enfocarse primordialmente en los exfuncionarios de la administración de Ricardo Martinelli.

CUESTIONAMIENTOS

Pero según Quirós, está confiado de que sumarán con 36 votos para cumplir con la ratificación, ‘esperamos contar con los votos de todas las bancadas que permitan la aprobación de los cinco cargos, cuando lleguemos al pleno lo veremos', indicó el jefe de la Comisión.

Ayer hubo un candente debate en el seno de la Comisión cuando tocó el turno de algunos diputados de oposición hacer cuestionamientos a las candidatas Moore y Tovar. A esta última le cayeron las preguntas más incómodas. Provinieron de la diputada Zulay Rodríguez (PRD) quien lanzó varias preguntas a la aspirante relacionadas a la gama de conocimientos que debe contar un candidato para ocupar el cargo. ¿Cuántos Amparos de Garantías ha interpuesto ante la Corte? ¿Cuántos habeas Data ha sometido en la Corte? ¿Alguna vez ha participado en un caso bajo el Sistema Penal Acusatorio?, ¿Cuáles son las causales para interponer un recurso de casación? A todas estas la respuesta de Tovar fue negativa o incompleta. "Soy abogada de una firma, los recursos los hacemos en equipo, yo sería incapaz de cuestionar su capacidad diputada (Zulay)", respondía la aspirante.

Cuando la diputada Rodríguez no lograba convencerse de una contestación de Tovar concerniente a procedimientos o trámites en la rama civil, la opositora solicitaba al candidato a suplente de la Sala civil, Luis Camargo, que respondiera la pregunta. Éste lo hacía con un dominio íntegro de la materia.

El intercambio entre las damas dejó la percepción de que Tovar desconocía los trámites básicos necesarios para ejercer como magistrada de la Sala Civil.

CASO ODEBRECHT

Antes, el diputado Rubén De León, buscó respuestas en Moore. La cuestionó de haber efectuado una investigación selectiva en el caso Odebrecht. Inquietudes que ésta se declaró impedida de responder porque se trata de un caso abierto. "¿Usted sabe cuánta gente hay esperando a que yo abra la boca en este caso para ver qué digo?", ripostó Moore.

Los diputados oficialistas no demoraron en salir al rescate de sus candidatas. El primero fue José Luis Varela, hermano del presidente y líder de la bancada panameñista. "Se están uniendo fuerzas políticas para impedir la ratificación de dos damas, usan demagogia, las tratan mal, lo que quieren es que no se conozca la verdad sobre el caso Odebrecht", exclamó el oficialista.

Varela analizó el rechazo de sus adversarios tachándolos de intereses políticos, defendió otras designaciones que ha efectuado su partido y que han gozado con la aprobación de los diputados por considerarlas independientes, así, hizo un paralelismo con las actuales. "Los títulos no sirven de nada, lo que sustenta a estas dos candidatas es su honestidad", acotó el diputado Varela.

Sin embargo, el PRD continuó con la crítica política. Pedro Miguel González (PRD) tomó la palabra y solo hizo una pregunta a Moore relacionada a su vinculación en algunas sociedades anónimas. Ella lo negó categóricamente, en más de una ocasión, durante la sesión de ayer. González reiteró la selectividad que prima en la investigación del casos de coimas de la constructora brasileña y luego se preguntó: si se otorgará una extensión a la Fiscalía para la investigación de Odebrecht, por qué no deja el Ejecutivo a su fiscal estrella para que culmine la investigación y en vez la designa como magistrada. Todo, dijo González, es parte de un plan para proteger al panameñismo en la Sala Penal de la Corte, porque la quieren dominar (los panameñistas).

Así continuaron las intervenciones de los diputados. Jorge Alberto Rosas, de la bancada panameñista, fue uno de los últimos. Y su intervención se centró en demostrar que no es necesario saber cómo se hacen todos los trámites para poder ser buen magistrado. "Conocer términos no es garantía de que se va a admitir un recurso, no significa que no se domina la materia, ni tampoco hay que ser un especialista en materia penal para ser magistrado de la Corte", defendió así a Tovar de los ataques de Rodríguez.