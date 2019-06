‘El desarrollo se alcanza con una educación que protege el entorno natural'

Marlene Testa

Cuando Luis tenía siete años acudió a un campamento de los Scouts del Colegio Javier, en Los Llanos de La Chorrera, en un área que usaban los estadounidenses para prácticas de paracaidismo. Mientras otros chicos descansaban placenteramente, él se desvelaba. En noches estrelladas, él contemplaba ese cielo y meditaba. Ese primer encuentro con la naturaleza marcó su carácter como estudiante y explorador para siempre. Desde entonces nació su amor por el planeta. ‘Quiero conocer qué hay en el entorno natural' ansiaba el pequeño Luis Puleio Cervera. Y así lo hizo. El resto de su vida la ha pasado en las selvas y promoviendo la conciencia para conservar y querer el ambiente.

¿Cómo evalúa la gestión ambiental del país?

Por parte de los ciudadanos, se ha ido adquiriendo mucha vocación, considerando los episodios que hemos vivido por no atender al entorno y por las consecuencias del cambio climático. Eso ha ido calando en el ciudadano, nos hemos ido abocando a preservar y a entender más a la naturaleza, que por esencia es nuestra. Es nuestra genuina expresión de vida. Con el transcurrir de los tiempos, ese concepto de que los recursos naturales eran infinitos ha cambiado y vemos que si no vivimos en armonía con el ambiente, no protegemos el entorno y no educamos para lograr la coexistencia del hombre con la naturaleza, habrá consecuencias que pondrían en peligro nuestra propia existencia. Repito, ya no es como ayer, que éramos indiferentes porque no teníamos una idea concreta de la relación hombre-naturaleza y viceversa. Hoy hay más afinidad, existe mayor comunicación, hay más conciencia ciudadana para conservar los recursos naturales.

¿Cuál ha sido el papel de las oenegés en este proceso?

Evidentemente, organizaciones de grupos ambientalistas han contribuido de manera notable en este cambio de postura y de fisonomía de los panameños. ¡Claro! falta mucho por hacer, pero en la medida en que vayamos difundiendo el proceso de conocimiento en la comunidad, las cosas irán mejorando. Tenemos que amar, respetar y conservar el medio ambiente.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha alertado de la necesidad de crear nuevos reservorios de agua para garantizar el consumo, ¿qué piensa del manejo de los recursos hídricos?

Uno de los elementos indispensables para la vida es el agua. Es de un gran valor para la supervivencia integral de nosotros como especie. Tiene que ser conservada y protegida. Hay que sumar a la comunidad para alcanzar resultados que se traduzcan en la conservación del recurso. La ACP tiene que buscar nuevos reservorios porque la población se ha duplicado. Para ello se necesita buscar otros recursos y ampliar embalses que contribuyan a suplir la necesidad de agua de la ciudad.

Uno de los grandes debates es la minería, ¿cuál es su postura sobre el desarrollo de esta actividad?

Nuestra estrecha cintura geográfica denominada Panamá territorialmente no se presta para la extracción de minerales. Nuestra superficie no da cabida a ese tipo de manejo y de explotación que es más bien perjudicial al entorno, porque se va deforestando, porque se va moviendo la tierra, se van usando químicos que son negativos y nefastos para la vida. La minería mal llevada y de manera extensiva es altamente nefasta para el país.

¿Considera que puede existir un balance entre desarrollo minero y medio ambiente?

Las experiencias que hemos tenido internacionalmente son nefastas. Con el tiempo lo que es una selva o un vergel, se convierte en un desierto estéril. Eso implicaría supervisión, técnicos bien preparados y concienciados para tratar de armonizar lo uno con lo otro. Pero, por lo regular es muy difícil compaginar bosques con explotación minera.

¿Qué pasa con las grandes reservas de minerales , cuya explotación puede servir para ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas?

PERFIL Explorador, conservacionista y experto en selva Nombre completo: Luis A. Puleio Cervera Nacimiento: 17 de noviembre de 1947 Ocupación: Investigador, explorador y guía Resumen de su carrera: Es autor de libros como: ‘Indigenismo en las Fuerzas de Defensa de Panamá'; ‘Militarismo, Presencia y Política'; ‘Auroras de Progreso'; ‘Paz en el Sinaí'; ‘Operación ¡Ay qué miedo!'. Autor de artículos publicados en diversos medios de comunicación social de Panamá. Actualmente es voluntario del proyecto de levantamiento de segmentos arqueológicos perdidos del Camino de Cruces y del Camino Real. Militar retirado de las desaparecidas Fuerzas de Defensa.

Pienso que se puede practicar la minería en superficies limitadas, en áreas posiblemente degradadas, que no se vea tan marcado el impacto de la actividad. De esta manera el proyecto poco a poco puede ir mudándose a otros entornos mientras se reforesta y se recupera la tierra. Los recursos naturales son renovables en la medida de nuestra inteligencia, vocación y empeño por preservar el entorno natural.

Los parques nacionales, ¿cómo mejorar su conservación?

Los parques naturales son nuestro principal apéndice o cordón umbilical hacia la vida. Su preservación tiene que ser integral. Aquella política de que el gobierno de turno necesita modificar los límites de un parque nacional para ampliar la ciudad es contraproducente y viola la normativa de la conservación del recurso natural. Los parques deben ser entes sagrados. Esa cadena biótica que está en los parques nacionales no puede ser destruida y no puede ser aniquilada porque el hombre no es ni más ni menos. Somos parte de un gran conjunto cósmico y universal denominada vida.

Otro cuestionamiento en materia ambiental es el desarrollo hidroeléctrico en el país...

Las hidroeléctricas, como todos los demás proyectos, deben tomar en consideración la opinión pública, a los grupos ambientalistas, a los grupos organizados preocupados por defender el entorno natural. Construir hidroeléctricas quizás no sea es un motivo de destrucción de un entorno natural considerando que las fuentes hídricas para generar energía tienen que ser preservadas con el crecimiento de los bosques. El detalle es que si no se consulta a las comunidades puede traer grandes conflictos.

¿Qué recomienda para mejorar la conciencia ambiental de los panameños?

La educación ambiental debe ser obligatoria en todos los niveles. Los pueblos cultos logran avances y desarrollo educándose para la protección del entorno natural. La relación naturaleza y hombre tiene que ir de la mano. El hombre no es más que la naturaleza y ella por sí misma no es más que el hombre. Somos un binomio existencial que tiene que armonizar en el tiempo.

¿Cómo nos ha afectado esa cultura de quema y tala de árboles?

Una de las debilidades de nuestros dirigentes es que dentro del horizonte político piensan en la ventaja económica inmediata antes que en el desarrollo forestal a largo plazo. Entonces, se ven abocados a tomar decisiones posiblemente no consensuadas, sin hacer partícipes a los grupos ambientalistas o a las personas involucradas en la conservación de los recursos naturales. Así se cometen los grandes errores, como el mal ensanche de la vía Omar Torrijos, y con permisos del Ministerio de Ambiente.

¿Cómo considera esta actuación?

Se ha destruido árboles de manera innecesaria y podemos decir que criminal para la ampliación de una vía. Las cosas se pueden hacer bien pensadas, con raciocinio y con elementos vinculantes con la naturaleza. Ejemplo, sobre la Omar Torrijos se puede hacer otra vía aérea sobre pilotes, subterránea, buscando siempre proteger el entorno. Eso se puede hacer aunque cueste más. Los países que destinan sus recursos a la expansión de las ciudades lo hacen pensando en la naturaleza, sin pensar lo menos posible en el entorno natural. Eso nos daría un prestigio como país: el de un país culto que ama, respeta y se debe a la naturaleza.