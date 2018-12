Denuncian secuestro de estacionamientos

Redacción La Estrella de Panamá

En una misiva enviada por los residentes, comerciantes y desarrolladores del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá al presidente Juan Carlos Varela se solicita la intervención de las autoridades debido a que un ‘cuerpo armado del SPI tomó control del edificio de estacionamientos públicos ubicados en Calle9ª, cerca de Plaza Herrera (110 espacios de estacionamiento) y desde hace dos semanas impide el acceso al mismo a los ciudadanos'.

Las quejas se producen dado a que el inmueble en cuestión es ‘un bien de uso público y desde su licitación y construcción el mismo estuvo destinado a eso'.

El grupo de vecinos, comerciantes y desarrolladores de la zona hacen alusión a un ‘acuerdo comunitario' que establece que ‘el estacionamiento debe ser entregado a la OCA y su uso debe ser pagado, al igual que el del Teatro Nacional, pero funcionarios bajo su mando tomaron la decisión de secuestrar un bien público para su uso particular y valerse del SPI para ejecutar su arbitrariedad'.

‘...Para muestra de espanto, ahora estos estacionamientos están prohibidos y reservados. Se dice que sólo pueden pasar los de Cancillería y Presidencia. Suponemos que han garantizado desde ya su espacio para cuando inicie la JMJ, pero sin tomar en cuenta a otras instituciones ni a los residentes. Frente al Teatro Nacional los estacionamientos se restauraron pero el costo por 8 horas resulta absurdo para alguien que labora en el área. Nadie se ha tomado la molestia de negociar con los servidores públicos y residentes de manera que puedan pagar algo aunque sea simbólico, que no sea gratis porque no se quiere privilegios. Sin embargo, sí existen privilegios para otros. Esta situación nos sugiere que no hay voluntad se resolver un problema que es un malestar para muchos residentes y que algunos servidores públicos solo representan un número de empleado para las autoridades', detalló un residente.

En su opinión, esta situación ha complicado la problemática de aparcamiento disponible en el Casco Viejo, sobre todo para aquellas personas que deben poner el ‘reloj a las 3:30 a.m., para poder salir de casa a las 4 a.m. y así lograr tomar un estacionamiento en el Casco Viejo antes de la 6:30 a.m., solo si tienes suerte'. ‘Si no cuentas con un estacionamiento debes llegar antes de la 6:30. Con fortuna se podía llegar a las 5 a.m. para encontrar un espacio en los estacionamientos del MOP custodiados por el SPI, frente al parque Herrera'.

En la carta enviada al mandatario los residentes cuestionaron el accionar de la unidades del Servicio de Protección Institucional. ‘¿Quién dio la orden de tomarse ilegalmente los estacionamientos? Y, ¿quién dio la orden de proceder?'.

Asimismo, se denunció la peatonalización obligatoria de Casco Antiguo a partir del 11 de enero, previo a la visita del papa Francisco en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud, que arranca el 22 de enero. ‘El hecho de que aún no se nos otorgue tan siquiera el respeto básico de aclarar quién específicamente dio la orden, hace que desconfiemos del SPI y de las autoridades a quienes dicen representar'.