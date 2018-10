‘He demostrado independencia de criterio'

Marlene Testa

José Isabel Blandón, el alcalde de la capital panameña y aspirante a candidato a la Presidencia por el gobernante Partido Panameñista, aseguró que sus críticas al gobierno demuestran su independencia de criterio. De forma tajante manifiesta que si tuvo independencia de su padre, cómo no la va a tener del presidente Juan C. Varela.

¿CUÁL SERÍA LA PRIMERA DECISIÓN QUE ASUMIRÍA COMO PRESIDENTE?

Yo empezaría a trabajar muchísimo antes, desde el 6 de mayo de 2019. Yo convocaría a los presidentes de partidos políticos, a las cabezas de los gremios del sector privado y sindicatos para acordar una agenda común. Acordaremos esa agenda sobre algunos temas que me parecen imprescindibles, impostergables, como el cambio constitucional, la lucha contra la corrupción, el compromiso con la educación y la Caja de Seguro Social (CSS). En la primera semana de julio, estaría presentando a la Asamblea un paquete de leyes trabajado con distintos sectores.

¿PROPONE UNA REFORMA O UN CAMBIO A TODA LA CONSTITUCIÓN?

Mi posición es a favor de un cambio constitucional, a través de una asamblea constituyente. Sin embargo, mi compromiso es que en la primera semana de julio presentaré un proyecto para convocar un referéndum que permita al pueblo panameño decidir si desea la constituyente. Nuestro término es que al finalizar el segundo año de gobierno, Panamá contaría con una nueva constitución.

¿QUÉ CAMBIOS PROPONE PARA ELABORAR UN NUEVO MARCO LEGAL?

Lo primero es que habría que tener un sistema distinto para escoger a los constituyentes, yo creo en listas nacionales para elegirlos.

Pero, ¿qué temas deberían discutirse? Yo plantearía la manera de elegir a los diputados, las funciones de la Asamblea Nacional, sobre todo, en materia presupuestaria. La independencia del Ejecutivo y del Judicial, la escogencia de los magistrados, la consolidación constitucional de la descentralización, el rol de la Contraloría, estarían en la agenda.

¿SE CAMBIARÍA LA FÓRMULA DE ELECCIÓN DE LOS DIPUTADOS?

Diputados provinciales o una mezcla de diputados provinciales con nacionales, pero no los circuitales que tenemos hoy en día, donde está gran parte de los problemas que tenemos con el clientelismo.

USTED PLANTEA DARLE INDEPENDENCIA ECONÓMICA AL JUDICIAL Y AL LEGISLATIVO...

Hoy en día el presupuesto lo controla el Ejecutivo, la Asamblea tiene poca competencia en ese tema. La manera en que han tratado de compensar esa situación fue con las partidas circuitales. La Asamblea debe tener mayores competencias en materia presupuestaria para que el Ejecutivo no diga que te aprueba o no partidas, te ahorco por aquí o por allá si no me ayudas. Hay que garantizar una autonomía suficiente.

¿QUÉ CAMBIOS PLANTEA PARA LA ELECCIÓN DE LOS MAGISTRADOS?

Primero, garantizarle un presupuesto adecuado al Órgano Judicial, de acuerdo con los estándares internacionales. Hay que cambiar la fórmula para elegir a los magistrados. Creo que la fórmula de Colombia es la apropiada. Allí se habla de un Consejo Superior de Judicatura. Creo que hay que revisar la jurisdicción penal, el Sistema Penal Acusatorio.

¿CÓMO ROMPER ESE POSTULADO DE QUE LOS GOBIERNOS NO REPITEN?

Hay una frase que dice que no vas a tener resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Lo que han hecho los distintos gobiernos es que han postulado a candidatos presidenciales a miembros del Gabinete, siempre han perdido. De hecho, los últimos dos gobiernos postularon al ministro del Miviot y perdió. Lo que sería distinto en esta ocasión es que el alcalde de la capital, con autonomía frente al gobierno y con la descentralización andando, sea el candidato a la Presidencia. Yo puedo decir, no como estrategia, sino como una realidad, que no soy parte del gobierno central, no fui parte de las decisiones del Gabinete. Mi responsabilidad estaba en el gobierno local. Si me van a criticar o elogiar es por lo que hice como alcalde. Yo tendré que responder porque al final es mi partido, es el gobierno que apoyé para llegar a la Presidencia. Aun así, hay cosas que he cuestionado públicamente. He demostrado que tengo independencia de criterio, la tuve de mi papá, cómo no la voy a tener de Juan Carlos Varela. En mí, la gente puede tener la seguridad de que el gobierno será al estilo de Blandón, no de ninguna otra persona.

POLITÓLOGOS OPINAN QUE NO ERA SU TIEMPO DE POSTULARSE A LA PRESIDENCIA.

Pienso que se equivocan. El 5 de mayo veremos quién tiene la razón. Lo cierto es que parece que los tiempos son para aquellos que se arriesgan asumir retos.