Demandan a la constructora MECO

El ciudadano Miguel Atencio, una persona con discapacidad visual, dio a conocer en compañía de su abogado el accidente que sufrió en calle 13 de Santa Ana, el 16 de febrero del 2017, cuando cayó en un hueco de 2 metros y medio de profundidad. Este correspondía a uno de los proyectos del saneamiento de la bahía, obra administrada por el Consorcio M2, que conforman las empresas MCM y MECO.

Según la versión del señor Atencio, la obra no tenía las barreras New Jersey. El accidente le produjo lesiones en la mano, cuello y en la cabeza. Menciona además que la empresa no contaba con seguro a terceros, que no tuvo la atención adecuada y fue llevado a la Caja del Seguro Social. Atencio denuncia que después de su accidente, MECO incorporó los elementos de protección en la obra. A un año de lo ocurrido, el afectado presentó una demanda de daños y perjuicios contra la empresa.

‘Esta constructora atenta contra la vida de cualquier ciudadano por no tener los cordones de seguridad adecuados en sus obras y más si están ubicadas en vías públicas', manifiesta el señor Atencio.

Por su parte, MECO ha desmentido todas las acusaciones hechas por el demandante. La constructora resalta que el día del accidente el señor Atencio fue atendido de manera inmediata, tanto por parte del personal de seguridad de la empresa como de los bomberos. La ambulancia que lo atendió lo llevó al hospital más cercano, en este caso, a un centro médico, donde se le brindo la atención necesaria y fue dado de alta el mismo día.

El ingeniero a cargo del proyecto estuvo con Atencio, además se apersonó a su casa para conocer el estado de salud del señor y le brindó asistencia con las compras de medicamentos. Luego recibió la visita de las personas encargadas de responsabilidad social de Constructora Meco para darle seguimiento a su salud, según Vanessa Frangias, encargada de RSE y Comunicación de MECO.

De acuerdo con la compañía, el proyecto sí cuenta con seguro a terceros y esto fue comunicado al afectado, además la aseguradora ya tiene conocimiento del caso y ha estado también a la espera del reclamo.

El abogado Eduardo Caballero, como representante legal del señor Miguel Atencio, destacó que basaron su petición legal en el articulo 1644 del código judicial, que establece que: ‘El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado'. Además disponen de pruebas visuales (fotos), de lo que ocurrió el día del accidente.