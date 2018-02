La delación premiada: un arma poderosa

Nubia Aparicio S.

nubia.aparicio@gmail.com



Pedro Horrach, el fiscal español anticorrupción que puso en el banquillo de los acusados al exduque de Palma de Mallorca, Iñaki Urdangarin, y a la infanta Cristina, cree en la delación premiada, porque, a su juicio, es una manera de saber con certeza, quién o quiénes fueron los responsables políticos de dar la orden ilegal para otorgar coimas. Es un ‘arma poderosa', dice el hasta hace seis meses fiscal anticorrupción, pero subraya que la delación debe utilizarse con empresarios que estén dispuestos a confesar que han pagado coimas o sobornos a los políticos. Fue tras conocer la sentencia de seis años y tres meses de prisión para Urdangarin y la absolución para la Infanta, cuando Horrach dijo sentirse ‘muy aliviado', porque había terminado el procedimiento, luego de lo cual decidió renunciar al cargo. El hoy exfiscal admite que en comunidades autónomas pequeñas como la de Palma de Mallorca, la presión es alta, pero señala que ‘hay que aprender a vivir con ella'. El caso Nóos, también conocido como caso Urdangarin, es un proceso de corrupción política que comenzó en el 2010, como derivado del caso Palma Arena al ser encausados los dirigentes del Instituto Nóos, Iñaki Urdangarin, exduque consorte de Palma de Mallorca, y su exsocio Diego Torres. Los cargos por los que estuvieron imputados por la Fiscalía Anticorrupción fueron malversación, fraude, prevaricación, falsedad y blanqueo de capitales. Las actividades delictivas habrían sido realizadas a partir de la fundación sin ánimo de lucro que dirigían (Nóos), así como de una red societaria de empresas asociadas a la organización benéfica. Horrach también criticó el papel de los medios, pues, según dijo, es muy peligroso para la justicia cuando los medios, por el poder y la inmediatez que manejan, se convierten de juzgadores y se produce, entonces, lo que denominamos juicios paralelos.

¿USTED FUE PRESIONADO DESDE LA CASA REAL POR EL CASO NÓOS?

Nunca recibí presiones… ni siquiera conozco la Casa Real.

HAY QUIENES DIJERON QUE USTED ERA MÁS BIEN EL ABOGADO DE LA INFANTA…

Ufff, no sé cuántas veces lo dijeron. Y es que debido a la persona de quien se trata, todo se ha magnificado hasta niveles donde la presunción de inocencia quedó a un lado. No se valoró su situación desde el punto de vista jurídico, sino mediático y social. Como fiscal, fui siempre libre para determinar qué criterio seguir.

¿QUÉ OPINA USTED DE ESE RECURSO LEGAL QUE SE DENOMINA DELACIÓN PREMIADA?

En un proceso es positivo recurrir a la figura de la delación premiada. De esta manera se pacta con el acusado una rebaja de pena a cambio de que cuente la verdad y que diga qué responsable político actuó o dio la orden ilegal o compró el soborno. Creo que es un arma poderosa que se tiene que utilizar para la investigación. Ahora bien, esto no puede conducir a la impunidad y, desde luego, los máximos responsables de la corrupción son los políticos y no los empresarios, porque los responsables políticos han sido elegidos por los ciudadanos para cuidar de los caudales públicos, para que den buen uso de los fondos y que estos vayan a parar a manos del pueblo a través de obras que lo beneficien, por lo tanto, es positivo utilizar la figura de la delación, pero no con responsables políticos, sino con empresarios.

TENGO ENTENDIDO DE QUE EN ESPAÑA SE REALIZA UNA ESPECIE DE NEGOCIACIÓN…

Sí, se negocia con los acusados; pero esto no significa que otorgamos impunidad, pues el acusado seguirá siendo acusado, pero se puede negociar con él una rebaja de la pena a cambio de que cuente la verdad, devuelva el dinero, y señale a los responsables políticos reales a quienes ha pagado la coima o el soborno. Pienso que la verdad es más ejemplarizante que los castigos punitivos.

RESUMEN DE SU CARRERA Pedro Horrach Arrom. Nombre completo: Pedro Horrach Arrom Nacimiento: Marzo de 1966, en Pobla, Mallorca Colón, Panamá Ocupación: Abogado Cónyuge: Ana Zacher, funcionaria de prisiones Resumen de su carrera: Fue fiscal anticorrupción de Palma de Mallorca desde 2006, hasta mediados de 2017. Años anteriores había trabajado como fiscal de menores. Después de 11 años de ejercer el cargo de fiscal anticorrupción, tiempo en el que fue conocido con el ‘azote de corruptos', renunció al cargo en medio de críticas por no acusar a la infanta Cristina de Borbón, en el caso Nóos. Ahora es abogado litigante.

¿Y EN ESPAÑA ESO ESTÁ FUNCIONANDO BIEN?

Si, se acoge por la negociación y funciona.

USTED SE REFIRIÓ HACE POCO AL PAPEL DE LOS MEDIOS; INDICÓ QUE MUCHAS VECES LOS MEDIOS, POR LA INFLUENCIA Y LA INMEDIATEZ QUE TIENEN, PUEDEN CONDICIONAR LA DECISIÓN DE UN JUEZ…

Así es, en España hubo un debate sobre los juicios paralelos, es decir, que a medida que una investigación judicial que atrae a los medios, sea de corrupción o no, es objeto de debate diariamente en los medios de comunicación, es decir, mientras el fiscal y el juez están haciendo la investigación, a su vez en los medios se está hablando cada día de esta investigación, emitiendo opiniones y opiniones y opiniones sobre esa investigación y sobre lo que están haciendo el juez y el fiscal. La investigación puede durar cinco años, y no hay un sólo día de ese tiempo en que no se emitan opiniones en los medios de comunicación, ya sea en canales de televisión o en medios de papel. Llega un momento en que este cúmulo de input mediáticos, crea prejuicios.

¿EN QUÉ CONSISTEN ESOS PREJUICIOS?

De acuerdo con mi experiencia, el caso Nóos, en el que el grado de la presunción de inocencia era alto, para la sociedad, los sindicados estaban condenados antes de terminarse el juicio, porque hubo una presión mediática bestial en este proceso, que se les dio por culpables antes de iniciar el juicio… en esto consisten los input, y a esto es lo le llamamos juicios paralelos… es una situación terrible.

COMO FISCAL ANTICORRUPCIÓN, ¿CUÁL FUE SU EXPERIENCIA O CASO MÁS IMPORTANTE? AUNQUE SÉ QUE TODAS SON IMPORTANTES …

Bueno, hay dos, el caso Nóos, el del señor Urdangarin y de Cristina de Borbón por las connotaciones mediáticas que ha tenido; y antes de ese, un caso donde a raíz de una investigación anterior muy dura, conseguimos llegar a descubrir una coima que estaba enterrada, a diez centímetros bajo tierra, en una caja. No se trataba de mucho dinero, eran 200 mil euros y algo, pero lo importante o llamativo fue que lo encontramos cavando en un jardín.

¡WAO! ¿PERO ALGUIEN DENUNCIÓ QUE ALLÍ ESTABA EL DINERO?

La investigación fue tan sólida, acumulamos tantas pruebas, que la misma persona responsable política que había recibido el soborno, cantó y se vio forzada a devolver el dinero… nos indicó dónde estaba, lo tenía enterrado. Se le bautizó como ‘Caso Scala', porque el dinero estaba metido en cajas de colacao antiguas que se usaban para depositar un polvo para hacer batidos de chocolate. Este también fue para mí un caso apasionante por la investigación que realizamos, por lo que fuimos descubriendo y por haber desenterrado el dinero.

¿CUÁLES SON PARA USTED LA CARACTERÍSTICA QUE DEBE TENER UN BUEN FISCAL?

Constancia, capacidad de trabajo, no tener miedo, ni arredrarse.

¿USTED TUVO MIEDO ALGÚN DÍA?

No, la verdad es que no. He recibido algunas amenazas, pero no he sentido miedo. Sé que me han dado seguimiento algunos responsables políticos que he investigado, pero no he sentido temor.