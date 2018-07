Defensa de Martinelli presenta otro Amparo de Garantías  

Adelita Coriat

acoriat@laestrella.com.pa



Carlos Carrillo, apoderado de Ricardo Martinelli presentó un Amparo de Garantías ante la Corte Suprema de Justicia contra la decisión emitida por el juez de garantías Jerónimo Mejía el pasado 25 de junio. El recurso quedó en el despacho del magistrado Oyden Ortega.

Anteriormente Ortega fue el proponente de un amparo de garantías presentado por la defensa que pretendía trasladar la competencia del caso de los pinchazos por el que se le acusa a Martinelli, y trasladarlo a un juez de circuito. No obstante, la Corte Suprema de Justicia, en votación 5 a 2 decidió mantener la competencia del caso.

El recurso se presenta un día antes de que se siga el curso de la audiencia intermedia que se le sigue al exmandatario. Hace una semana, el juez solicitó a las partes ponerse de acuerdo para limar asperezas con respecto a las modificaciones que solicitó la defensa a la acusación efectuada por el fiscal. Sin embargo, la fiscalía y/o querellantes no estaban dispuestos a ceder cambios en el fondo de la misma, más bien, se ciñeron a la numeración que identificaban a las pruebas. La defensa solicitaba que se revele el nombre de un testigo protegido, a lo que la fiscalía y querellantes se negaron en forma rotunda.

El recurso que se repartió ayer en la Corte, está basado en el artículo 107 del Código Judicial que cita: “todas las veces que un mismo asunto sea elevado al conocimiento de la Corte, conocerá de él, como sustanciador, el magistrado a quien se repartió la primera vez o a su suplente”. Razón por la que el recurso se encuentra en manos del magistrado Ortega, al igual que el recurso anterior presentado por la defensa.

La defensa de Martinelli, al parecer, insiste en la falta de competencia del magistrado Mejía para juzgar a su cliente pretende que la Corte se vuelva a pronunciar al respecto cuando ya lo hizo a raíz de un recurso de la misma naturaleza presentado por Sidney Sittón, otro miembro del equipo legal del expresidente.

El 25 de junio, el juez de garantías decidió que no declinaría competencia para juzgar al exgobernante a pesar de que el mismo renunciara al cargo de diputado del Parlamento Centroamericano.



Ese mismo día, en la audiencia del 25 de junio, la defensa trató de invalidar al magistrado de garantías por haber emitido juicio en otros casos y pretendían declararlo impedido. Pero Mejía pronunció que en los años que tenía en el ejercicio como magistrado siempre ha podido reconocer cuándo se debe declarar impedido en un caso, y éste no era uno de ellos. Es decir, que no se sentía excluido o impedido para conocer la causa. Así que negó el incidente de la defensa que hoy recurre al Pleno.

Cuando el magistrado pronunció esas palabras, Carlos Carrillo, abogado de Martinelli, anunció la apelación a la decisión del juez.