Defensa de Martinelli optimista de que probará inocencia en caso de escuchas

"Vamos a defender a Ricardo Martinelli en derecho y nosotros estamos muy optimistas en este sentido, con todas las circunstancias que ustedes conocen" de supuestas violaciones al debido proceso, "va a quedar muy en claro que las acusaciones que se le han hecho son sin fundamento", dijo el abogado Carlos Carrillo a los periodistas a su llegada a la sede de la Corte Suprema.



El equipo de defensa seguirá presentado recursos contra la decisión del martes del juez de Garantías, Jerónimo Mejía, de que el caso sigue siendo competencia del máximo tribunal del país pese a la renuncia de Martinelli a diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).



Martinelli presentó su renuncia al Parlacen para evadir al Supremo como juez natural de la causa debido a su cargo de diputado, y trasladarla a los tribunales ordinarios, una consecuencia que está amparada en "innumerable jurisprudencia tanto del sistema viejo (el inquisitivo) como en el Sistema Penal Acusatorio" vigente ahora en Panamá, dijo Carrillo.



Mejía explicó la madrugada del martes al término de la primera parte de la audiencia intermedia, que en el marco del nuevo sistema penal acusatorio la presentación del escrito de acusación el 9 de octubre de 2015, cuando Martinelli era indudablemente diputado, radicó la "competencia" de forma "definitiva" en el Supremo.



Con la presentación de ese escrito de acusación por parte del magistrado fiscal, Harry Díaz, en el que pidió hasta 21 años de cárcel para Martinelli, "se determina definitivamente el tribunal ante el cual debe llevarse adelante la fase intermedia", que arrancó la audiencia el lunes, "y en su caso, el juicio", dijo Mejía.



Frente a esa decisión de Mejía, que Carrillo tildó de preocupante, la defensa seguirá agotando todos los recursos, lo que "va a dar la posibilidad de que la Corte enderece", pues se trata de "una opinión del magistrado y eso admite recurso".



"Quizás si la Corte acepta alguno de los recursos esto va a quedar sin efecto (lo actuado por la Corte) y sin sentido, y nos preocupa porque es gastar esfuerzo en una situación de inestabilidad", añadió.



Carrillo criticó además la "interpretación muy especial de la Corte al permitir las grabaciones y más" de las audiencias del caso, y dijo que con ello "estamos al borde" del "principio de reserva que aplica en el sistema penal acusatorio".



Martinelli llegó este miércoles alrededor de las 8.00 hora local (13.00 GMT) a la sede de la Corte para asistir a la continuación de audiencia intermedia o de acusación, cuyo inicio estaba programado para las 9.00 hora local (14.00 GMT) aunque media hora después aún no había comenzado.



Eso en contraste con el lunes, cuando la diligencia se retrasó más de nueve horas dada la negativa del expresidente a asistir con el argumento de que había renunciado como diputado del Parlacen y por lo tanto el máximo tribunal ya no era competente en su caso.



En este acto judicial se enumerarán y valorarán toda la gama de pruebas periciales, documentales y basadas en testimonios que deben ser presentadas en el juicio oral, al que se debe llamar al concluir la audiencia de acusación.



El magistrado fiscal Díaz, de acuerdo con su escrito de acusación, ha señalado contar con más de 70 pruebas testimoniales y más de 70 documentales, por lo que expertos consultados por Efe no descartan que esta audiencia se puede extender varios días.



Martinelli está detenido en la cárcel panameña de mínima seguridad El Renacer desde el pasado 11 de junio, cuando llegó extradito de EE.UU., donde estuvo preso un año en razón del pedido de extradición por el caso de las escuchas.



El ex jefe de Estado se fue de Panamá el 28 de enero de 2015, el mismo día que le fue abierta la primera de cerca de 10 causas penales por el Supremo, aunque solo podrá ser procesado por las escuchas como establece la extradición, aprobada por EE.UU. bajo la regla de especialidad prevista en un Tratado bilateral de 1905.