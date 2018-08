Declaraciones de Porcell estremecen a la sociedad

Ismael Gordón

El proceso contra el expresidente de la República Ricardo Martinelli tomó un inesperado rumbo este lunes. La procuradora de la Nación, Kenia Porcell, dijo que sostuvo una reunión con el magistrado presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, Hernán De León, el pasado 30 de julio, en la que el tema de fondo fue el caso del exmandatario.

‘Durante diez días la procuradora guardó silencio y sale hoy a prender el abanico de una manera irresponsable y peligrosa. El ‘juicio' a RMB se hunde con esta actuación del MP. Estamos en una crisis de la crisis. Abramos los ojos', MIGUEL ANTONIO BERNAL ABOGADO

‘El caso está enredado, está enredado', aseguró Porcell que fueron las primeras palabras del magistrado De León. Ella lo interrumpió y le preguntó: ‘¿De qué me hablas?'. ‘El caso RM (Ricardo Martinelli) se va a caer, lo vamos a anular, lo vamos a tumbar', fue la repuesta del magistrado.

De esta manera, en un video difundido la tarde de este lunes por la cuenta de YouTube del Ministerio Público, la procuradora relató una conversación que sostuvo en su despacho con el magistrado De León, la tarde del lunes 30 de julio. El encuentro había sido acordado el viernes anterior, mediante una llamada telefónica del magistrado, que le pidió una reunión informal.

Porcell narra en el video que le preguntó al magistrado De León cómo sería posible que el caso de Martinelli se cayera cuando la misma Corte Suprema de Justicia ha emitido no menos de diez decisiones en un mismo sentido. ‘Ustedes (los magistrados de la Corte Suprema de Justicia) han emitido fallo por unanimidad; además, ese caso no es del Ministerio Público', señaló Porcell que le dijo a De León.

‘Declaraciones de la procuradora Kenia Porcell evidencian que pinchó al magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Hernán De León, y grabó conversación con él. Estado salvaje. Debe renunciar al Ministerio Público', SIDNEY SITTÓN ABOGADO DE MARTINELLI

La conversación entre Porcell y De León estaría relacionada con la decisión que debe tomar el Pleno de la Corte Suprema de Justicia sobre el amparo de garantías que presentó la defensa legal del exmandatario en cuanto a su competencia para continuar con el proceso, en vista de que Martinelli renunció a su cargo de diputado del Parlacen. Sin embargo, un fallo del Pleno ratificó la decisión del magistrado juez de garantías, Jerónimo Mejía, en el sentido de que el proceso contra Martinelli seguirá en la Corte.

Las confesiones del magistrado De León a la procuradora Porcell también dejaron entrever un posible chantaje para fallar a favor de Martinelli. ‘Tú sabes, esos (no se precisa quiénes) me grabaron, me grabaron', le dijo el magistrado De León a la procuradora.

‘Si lo que dice la Procuradora Porcell es cierto, al magistrado solo le quedan dos caminos: o presenta la demanda o renuncie', ERNESTO PÉREZ BALLADARES EXPRESIDENTE

‘¿Quién te grabó? y si lo hicieron, presenta tu denuncia', indicó Porcell que le recomendó.

De León le preguntó a Porcell: ‘¿Tú sabías?', a lo que la procuradora respondió que la investigación (por los pinchazos) se inició en 2014.

De León respondió: ‘Ese no, es otro que un amigo me mostró'. La procuradora narró que lo interrogó: ‘¿de qué expediente me está hablando, ¿el de la Corte?'. El magistrado respondió: ‘No', y siguió confesando: ‘el otro, yo lo vi, me grabaron, me lo mostraron, hay tres copias: dos en Estados Unidos y una en Italia'.

‘Las declaraciones de la procuradora dan evidencia de manipulación de expedientes y mandar a tumbarlos, y no podemos permitir que el esfuerzo de la justicia de poner un caso emblemático se vaya a caer por corrupción', ANA MATILDE GÓMEZ DIPUTADA

Según la procuradora, lo interrumpió y le preguntó: ‘¿a qué viniste? Dile a quien te envió que no me interesa tu mensaje y no me digas nada porque no me interesa saber. Ese caso es responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia, no jueguen con el país, no nos los merecemos y ustedes tienen que jugar su rol histórico porque el Ministerio Público está haciendo su trabajo'.

El magistrado De León repetía: ‘me grabaron, me grabaron, incluso vi una mujer que estaba desnuda en la parte de arriba, frente a su computador, también vi una conversación del hermano del magistrado Harry Díaz'.

‘El Colegio está evaluando y considerando conformar una comisión de alto nivel para visitar al magistrado presidente de la Corte y a la Procuradora', ALFONSO FRAGUELA VICEPRESIDENTE DEL CNA

La procuradora preguntó: ‘¿quién te mandó acá?' La repuesta del magistrado fue otro destello de confesión. ‘Ayú (magistrado José Ayú Prado) me usa, pero yo lo uso también'.

Porcell seguía preguntando ¿Los magistrados están de acuerdo con esto? La repuesta fue una fotografía de la Corte. ‘Oydén (Ortega) se va, Asunción y Tello están de acuerdo en que lo de Mejía (Jerónimo) no va y Russo (Ángela) no sabe de nada y la última vez nos demoramos fue por ella y Mejía se va'.

Según Porcell, De León también le dijo que el magistrado Mejía está equivocado sobre su decisión de mantener el caso Martinelli en la Corte. A esto, la procuradora respondió: ‘Mejía es penalista y tú no eres penalista; además fue uno de los abogados que trabajó el Código Procesal Penal'.

Ayer, en un comunicado emitido por el Órgano Judicial, el magistrado reiteró que no ha recibido presiones y lamentó que la conversación se hiciera pública.